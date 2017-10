JAKARTA - Aktris peran Chelsea Olivia Wijaya akhirnya memberikan kejutan ulang tahun kepada sang suami tercinta, Glenn Alinskie. Pesta kejutan yang disiapkan oleh ibu satu orang anak ini sedikit terlambat dari waktu seharusnya.

Glenn resmi menginjak usia 29 tahun per 19 Oktober kemarin. Namun, akibat ayah Chelsea mendadak sakit, Glenn terpaksa merayakan hari spesialnya itu dengan meniup lilin di salah satu rumah sakit di Penang, Malaysia.

(Baca Juga: Yuk, Siap-Siap...Street Audition Indonesian Idol 2017 Digelar Hari Ini, Cek Lokasinya!)

(Baca Juga: Ikut Street Audition Indonesian Idol 2017 Bersama Grab Indonesia di 9 Kota, Dekatkan Diri Raih Impian)

Namun pentolan Bukan Bintang Biasa itu tetap menyiapkan kejutan khusus untuk Glenn setibanya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2017. Meskipun sederhana, pesta ulang tahun bapak Nastusha Olivia Alinskie tersebut didesain cukup berkelas.

"Happy Belated Birthday Baby @glennalinskie ... Hope u enjoy for this little surprise ๐ŸŽˆ," tulis Chelsea sebagai caption.

Berdasarkan beberapa foto yang diunggah di Instagram, pesta kecil ulang tahun Glenn hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat. Acara itu pun berlangsung di tempat tinggal mereka.

Tidak ada kue yang mewah, Chelsea justru memasan nasi kuning yang dibentuk seperti kue dengan menu pendamping lain sebagai hiasan pelengkap. Kesan kekeluargaan terlihat begitu jelas lewat potret-potret yang dibagikan.

Sedangkan Glenn sendiri merasa terkejut dengan surprise yang telah disiapkan sang istri. Pemain Buku Harian Nayla ini kaget ketika bangun tidur, sebagian dapurnya sudah disulap dengan deretan makanan-makanan yang dihias begitu cantik.

"Bangun tidur dapat surprise," kata Glenn di Instagram Story miliknya.

(Baca Juga: Ada Street Audition dari Grab Indonesia, Olla Rosa: Akan ada Bintang Baru di Indonesian Idol 2017)

(Baca Juga: Seru! Wujudkan Impian jadi Penyanyi Idola, Indonesian Idol & Grab Indonesia Ajak Peserta Abadikan Momen Audisi)

Kendati demikian, ia sangat bersyukur atas kejutan yang diberikan oleh Chelsea. Glenn juga tak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak keluarga dan sahabat yang turut hadir.

"There are friends, there is family, these are my Friends that became Family.. thank you guys. I never expected you guys to suddenly appear at home. Thank you wifey @chelseaoliviaa for arranging everything.๐Ÿ˜๐Ÿ˜˜," tutup Glenn.

(edi)