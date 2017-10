JAKARTA - Putri penyanyi Ruth Sahanaya, Nadine Emmanuella Waworuntu, baru saja tertimpa kabar kurang sedap akibat video dirinya berciuman dengan aktor Verrel Bramasta tersebar di dunia maya. Video berdurasi singkat yang diambil dua tahun lalu tersebut sempat diunggah oleh beberapa akun gosip di Instagram.

Ketika dimintai konfirmasi soal video tersebut, wanita 22 tahun ini mengaku bahwa saat itu dirinya dan Verrel sedang bermain tantangan truth or dare. Dirinya memilih dare atau tantangan, ternyata diharuskan untuk melakukan ciuman dengan rekan seprofesinya tersebut. Bahkan tantangan yang ia lakukan tersebut sempat diabadikan oleh beberapa rekannya yang juga ikut bermain dalam permainan tersebut.

(Baca Juga: Keren! Nyanyikan Lagu Ampar-Ampar Pisang Secara Berbeda, ZerosiX Park Sukses Hibur Penonton)

(Baca Juga: Jelang Perayaan Halloween, Komedi Horor Boo 2 Puncaki Box Office)

"Memang lagi truth or dare. Aku ngerasa ya, lo mau bilang gue haram kek dosa kek ya... gimana ya ngomongnya. Pada saat itu pun kalau mau dibahas, saat itu Verrell lagi single, aku lagi single. Anak-anak zaman sekarang we play that game all the time, kayak ya sudah main truth or dare," ungkap Nadine Waworuntu yang dihubungi melalui sambungan telefon, Senin (23/10/2017).

"Kebetulan waktu itu aku dapat dare-nya disuruh ciuman sama Verrel. Terus waktu di tengah tengah dare-nya ada yang ngevideoin. Makanya kan di video walaupun jaraknya agak lama karena sambil dihitung kan. Aku dan Verrell kayak agak agak telatlah responsnya. Jadi pas tiba tiba mulai ngedekat nge-zoom in, makanya aku sama Verrell berhenti," sambungnya.

Melihat rekannya yang merekam kejadian tersebut, Nadine dan Verrel diketahui langsung menghentikan tantangan tersebut. Bahkan dirinya sempat meminta kepada rekannya untuk menghapus rekaman video dirinya dan putra Venna Melinda yang tengah berciuman tersebut. Namun sayang, ada salah satu video dari angle depan yang nampaknya tidak dihapus dan menyebar ke akun Instagram.

(Baca Juga: Berikan Ekspresi Bahagia, Syahrini Pamer Sepatu Bertabur Swarovski)

(Baca Juga: Duh! Nafa Urbach Absen di Sidang Pembacaan Putusan Perceraian)

"Setelah video itu selesai sebenarnya ada kejadian di mana aku yang kayak, 'Please please hapus'. Iya karena kan yang ngerekam enggak cuma satu dan kebetulan yang terekspos pas banget dari angle yang di depan. Karena kami bersepuluh kalau enggak salah. Ramai ramai," tuturnya.

"Jadi memang pas aku ngelihat kayak, 'Wah beruntung banget nih akun gosipnya dapatnya (angle) yang...," timpalnya.

Meski video tersebut tersebar dan tentu membuat dirinya, Verrel, dan juga keluarga malu, Nadine nampak enggan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Pasalnya hal tersebut merupakan pelajaran besar baginya, terlebih untuk melatih mentalnya di dunia hiburan Tanah Air.

"Kayaknya enggak (lapor polisi) ya, karena menurut ku gimana ya, media sosial ya, dan ini sudah jadi bagian dunia entertainment. Komitmen aku masuk ke dunia entertainment aku harus belajar," paparnya.

"Ini mungkin suatu ujian kayak semacam bikin aku supaya mentalnya lebih kuat lagi. Untuk nguji aku di dunia entertainment itu seperti apa," tandasnya.

(aln)