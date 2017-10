JAKARTA - Beberapa waktu lalu, aktris Ariel Tatum dikabarkan kalau hubungannya dengan sang kekasih, Ryuji Utomo telah kandas. Hal itu dipicu saat keduanya menghapus foto-foto kebersamaan mereka di akun Instagram pribadi masing-masing.

Namun nampaknya, kisah asmara Ariel dan Ryuji kembali bersemi. Wanita 20 tahun tersebut baru-baru ini mengunggah foto hasil sketsa wajah sang pesepakbola itu dan menuliskan keterangannya dengan kalimat romantis.

"Sketching this digitally was quite easy. But making it as beautiful as his love and the way he looks at me was a real hard work 😋🤗♥️," tulis Ariel Tatum.

Sebelumnya, pemain film Kawin Laris ini pun mengungkapkan perasaannya saat pertama kali bertemu dengan Ryuji pada Mei lalu. Ketika itu, Ariel merasa kalau mantan kekasih Yuki Kato tersebut merupakan seseorang yang berharga baginya.

"That night when i first saw you, honey, i knew right then, you were my serendipity," tulisnya.

Setelahnya, ia juga mengungkapkan perasaannya saat kembali ke pelukan Ryuji. Ariel merasa selalu menemukan cara untuk berada di sisi kekasihnya itu atas semua permasalahan, perselisihan yang sudah dilalui.

"Because what matters eventually is the one who despite all the exhaustion dreadful fights and frustrating times, keeps on finding ways to get back to you. Its the one who can live without you but choose not to," tulis Ariel lagi.

