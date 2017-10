JAKARTA - Perhatian warganet teralih ketika Joe Taslim berwisata mengunjungi masyarakat Suku Maori di Rotorua, Selandia Baru. Ada kesan yang lebih menarik daripada penampilannya yang sudah jelas jauh berbeda dari penduduk sekitar tersebut.

Foto yang diunggah Joe di Instagram, Minggu (22/10/2017) menunjukkan dirinya dengan pakaian rapi berupa kemeja putih polos yang dibalut dengan jas dan celana panjang bermotif kotak-kotak hijau, sementara ia berdiri di atas sebuah perahu. Ada tiga orang Maori di sekitar Joe, tengah mendayung perahu yang tengah mereka kendarai. Orang-orang Maori itu mengenakan pakaian lokal mereka yang terbuat dari jerami, sehingga bagian atas tubuh mereka sedikit terlihat.

Foto itu merupakan foto throwback alias kenangan dari perjalanan yang Joe adakan belum lama ini. "Body is a nexus between what is outside the individual and that within. Have a golden weekend 🦋 #throwback," tulis pria yang pernah membintangi franchise Fast and Furious tersebut.

Sekilas, kegiatan tersebut terlihat seperti apa yang akan dilakukan Hamish Daud ketimbang Joe. Joe memang lebih sering menghadiri kegiatan-kegiatan olahraga yang penuh laga dan film-film, sementara Hamish lebih sering menunjukkan sisi petualangnya. Apalagi melihat rupa Joe yang terlihat kurang jelas di bawah matahari, entah kenapa warganet jadi keliru antara dua sosok yang sesungguhnya tidak terlalu mirip tersebut.

Perhatian warganet hanya bertahan sebentar. Tak lama, perhatian itu langsung teralih ketika dua dari tiga orang Maori tersebut menjulurkan lidah mereka yang ternyata cukup panjang. Tak ayal, komentar-komentar lain justru menandakan warganet yang salah fokus melihat ke arah lidah para orang Maori itu yang terjulur panjang.

(aln)