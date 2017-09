JAKARTA - Sejak memutuskan pensiun dari dunia basket profesional sekitar 6 tahun silam, Denny Sumargo kini lebih banyak terlibat dalam industri hiburan. Meski begitu, dia mengaku, kerap ditawari untuk menjadi pelatih basket.

Sayang, kesibukan di dunia hiburan membuat lelaki 35 tahun itu, harus menepis tawaran tersebut. Ia menegaskan, tak ingin meninggalkan atau melakukan dua pekerjaan itu secara bersamaan.

"Ada yang menawarkan untuk menjadi pelatih segala macam. Hanya saja, aku belum bisa meninggalkan pekerjaan yang ada sekarang. Soalnya, udah kepalang tanggung. Setengah-setengah bukan prinsip saya sampai mati," ujar bintang film 5 CM tersebut kepada awak media yang menemuinya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Meski menolak, namun Denny enggan disebut lebih mengutamakan profesinya sebagai pekerja seni. Ia mengaku, saat ini hanya ingin melakukan sesuatu yang berbeda dan sesuai dengan hasratnya.

"Kalau dibilang menikmati bisa juga. At least, I have a passion di bidang itu. Bisa melakukan hal berbeda. Selama ini, orang mengenal saya sebagai seorang atlet. Sekarang, imej itu berubah menjadi aktor. Ya, begitulah," tuturnya.

Denny Sumargo saat ini tengah menggarap film terbarunya yang kembali mengusung genre horor. Tahun lalu, dia bermain dalam film The Doll yang mana ia beradu akting dengan Shandy Aulia serta Sara Wijayanto dan suaminya, Demian Aditya.

(SIS)