SEOUL - Ada kabar gembira dari Yoon Kyun Sang! Sempat terkenal berkat peran pendukungnya dalam Pinocchio, kini kabarnya aktor tersebut akan bermain dalam drama baru KBS.

Hal itu dibongkar seorang sumber dari agensinya, Popeye Entertainment. "Yoon Kyun Sang telah menerima tawaran untuk membintangi drama KBS Senin-Selasa yang baru berjudul Jugglers," katanya dilansir Soompi, Jumat (29/9/2017).

Baca juga: Kate Winslet Biarkan Leonardo DiCaprio Mati di Film Titanic

Ia mengatakan, jika kabar itu benar, kemungkinan Yoon Kyun Sang akan memerankan Nam Chi Won sebagai seorang sutradara dari divisi media.

Digambarkan, karakter Yoon Kyun Sang nanti sebagai pria chauvinistik yang tak tertarik dengan orang lain, tidak baik, dan tidak perhatian. Namun anehnya, dia telah memberi kesan yang bagus pada seorang wanita.

Juggler sendiri bercerita tentang seorang wanita pasif. Namun di balik kepasifannya, perempuan itu memiliki sifat yang suportif, mengabdi, dan taat. Sementara sang prianya egois dan enggan memiliki hubungan dengan orang lain. Kisah ini dimulai ketika keduanya bertemu sebagai atasan dan bawahan.

Sementara itu, "Jugglers" akan menayangkan episode pertamanya pada tanggal 9 Oktober menyusul drama Witch's Court.

Baca juga: Kate Winslet Diduetkan dengan Idris Elba

Selain Pinocchio, aktor 30 tahun yang masih imut ini juga pernah membintangi The Time We Were Not in Love, Rebel: Thief Who Stole the People, dan Doctor Crush bersama Park Shin‑hye, Kim Rae‑won, dan Lee Sung‑kyung.

(edi)