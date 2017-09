JAKARTA - Tampaknya lagu yang berjudul Long As I Get Paid dari Agnez Mo mendapat tanggapan positif dari para penggemarnya. Sebagai bukti, lagu yang baru dirilis sejak 22 September kemarin telah ditonton lebih dari 6 juta orang. Dan tak hanya sampai disitu, lagu inipun berhasil masuk trending topic di Youtube.

Rupanya Agnez Mo yang mengetahui hal tersebut langsung menyebut bahwa keberhasilannya itu tak lain dari para fans yang setia mendukungnya. Rasa syukur pun tampak diucapkan oleh seorang Agnez Mo. Memang, Agnez juga sedikit menambahkan, bahwa untuk menciptakan sebuah karya, dirinya tak main-main dan harus total.

"Apa ya, mungkin karena itu fans aja sih yang luar biasa. Puji Tuhan mereka bisa sangat senang dengan video klipnya. Emang dari awal, kalau misalnya bikin apa, mau itu video klip, mau itu performance, saya pengennya total," kata Agnez Mo saat dijumpai di JIEXPO Kemayoran, Kamis 28 September 2017.

Sementara itu, Agnez Mo juga sedikit bercerita mengenai lagu tersebut, yang dianggapnya menampilkan sesuatu berbeda. Namun hal itu, masih erat kaitannya dengan yang namanya seni. Oleh sebab itu, kebebasan dalam berkarya, dirasa cukup penting bagi penyanyi 31 tahun itu.

"Ceritanya juga biasanya lebih, bukan berbeda sih ya, lebih berani untuk look different. Tapi not just for the say this different, ya apalagi namanya itu art," katanya.

"Saya kalau namanya art harus lebih bebas, istilahnya free from this art gitu istilahnya. Jadi itu yang saya lakuin dan puji Tuhan tanggapannya luar biasa baik," sambungnya.

Kendati demikian, dalam waktu dekat ini diketahui sang pelantun Shut Em Up akan merilis album terbarunya. Bahkan Oktober mendatang menjadi pilihan Agnez Mo untuk meluncurkan album itu. Namun, Agnez juga telah menyuguhkan empat lagu terbarunya dalam sebuah acara peluncuran smartphone, yang dimana lagu-lagu tersebut berjudul Long As I Get Paid, Damn I Love You, Wanna Be Loved dan Beautiful Mistakes.

"Album saya sebentar lagi akan keluar. 10 Oktober album saya akan keluar," tutupnya.

