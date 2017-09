NEW YORK – Penyanyi dan aktris Cher, mengumumkan akan membuat sebuah musikal yang dibentuk berdasarkan kisah hidup dan karirnya, selama enam dekade. Karyanya akan datang ke Broadway pada 2018.

Perempuan berusia 71 tahun ini mengaku merasa “gila”, menggairahkan dan aneh untuk melihat pengalaman hidupnya. Cher show akan dibuka di Neil Simon Theater di New York City pada musim gugur 2018.

“Hidupku sebagai musikal di Broadway. Rasanya gila, menggairahkan dan aneh- tapi mungkin begitulah hidup saya bagi kebanyakan orang,” kata Cher.

Musikal biografi tersebut juga akan menampilkan hits chart-chart Cher, dan selanjutnya akan menampilkan kehidupan penyanyi juga aktris itu.

Cher pertama kali menyebutkan rencana untuk musikal Broadway itu berdasarkan kehidupan serta musiknya pada Juni 2012. Pada saat itu, dia mengungkapkan bahwa pertunjukan tersebut akan menampilkan tiga aktris yang bermain sendiri selama berbagai tahap kehidupannya. Namun belum diketahui siapa yang akan tampil di acara itu.

Cher telah memenangkan Grammy Award, Emmy Award, Academy Award, tiga Golden Globe Awards dan menjual 100 juta rekaman di seluruh dunia. Sebelumnya ia membuat debut Broadway sendiri pada 1982 di Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean.

Bintang yang memiliki dua anak itu pernah mencatatkan sejarah untuk menempati posisi single nomor satu di chart Billboard setiap dekade, dari 1960-an hingga 2010.

Hits-nya meliputi If I Could Turn Back Time, I Got You Babe, Believe, dan Gypsies, Tramps, and Thieves. Demikian dikutip dari Daily Mail, Jumat (29/9/2017).

