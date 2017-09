SEOUL – Dalam sebuah wawancara, Rain mengungkapkan pendapatnya tentang sejumlah film Hollywood dan drama Korea yang telah dibintangi sepanjang 15 tahun kariernya. Secara khusus, pemilik nama asli Jung Ji-hoon itu mengatakan, ia merasa tak puas dengan karier Hollywood yang dijalaninya.

Speed Racer, film berbujet USD120 juta yang digawangi sutradara Lana dan Lily Wachowski, menjadi pijakan perdananya dalam industri film Hollywood. Berperan sebagai Taejo Togokhan, Rain beradu akting dengan Christina Ricci, Susan Sarandon, dan Emile Hirsch dalam film bergenre fantasi itu.

Setahun kemudian, tepatnya pada 2009, dia bermain dalam film laga fenomenal, Ninja Assassin. Film berbujet USD40 juta itu sukses masuk box office Amerika Utara dengan pendapatan mencapai USD61,6 juta.

Setelah bermain dalam dua judul film Hollywood, pada Oktober 2011, Rain mulai menjalani wajib militer dan vakum dari industri hiburan Korea Selatan maupun Hollywood. “Ketika aku kembali (dari wajib militer), aku enggak bisa mengabaikan ketidakhadiranku di industri hiburan Korea,” kata Rain seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (28/9/2017).

Lebih lanjut dia menambahkan, “Secara pribadi, aku merasa tidak puas (dengan karierku di Hollywood). Aku pikir, akan lebih baik jika aku kembali bermain film Hollywood. Tapi ketika keinginan itu muncul, aku juga harus menjalani tur konser. Aku sibuk banget, jadi sepertinya waktu satu tahun itu tidak cukup."

The Prince, filmnya bersama Bruce Willis dan John Cusack pada 2014, menjadi film Hollywood terakhir yang pernah dilakoni Rain. Sementara di dunia drama, Rain mengatakan, Sangdoo, Let’s Go to School yang tayang pada 2003 menjadi karya paling berkesan.

"(Drama) Itu adalah peran favoritku. Aku adalah Sangdoo dan Sangdoo adalah aku. Sampai sekarang, serial itu bukan cuma drama debutku tapi juga karya terbaikku," ungkap suami aktris Kim Tae Hee tersebut.

Sementara itu, kini Rain tengah disibukkan dengan perannya sebagai mentor dalam program musik The Unit yang akan ditayangkan oleh KBS 2, akhir 28 Oktober 2017. Ia akan berkolaborasi dengan beberapa nama besar lain, seperti San E, Hwang Chi Yeol, Taemin SHINee, dan Jo Hyun Ah. Selain itu, Rain juga tengah mempersiapkan album baru pada Desember mendatang.

(SIS)