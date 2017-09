LOS ANGELES – Kabar meninggalnya bos majalah Playboy, Hugh Hefner, menjadi duka luar biasa publik Hollywood. Begitu mendengar berita tutup usianya Hefner, selebriti-selebriti Hollywood ramai-ramai mengucapkan salam perpisahan dan kesedihan mereka.

Selebriti-selebriti Hollywood yang pernah bekerja sama dengan Hefner dan menjadi model majalah Playboy mengutarakan rasa kehilangan mereka atas kematian pria empat anak tersebut. Kim Kardashian yang pernah menjadi model majalah Playboy menjadi salah satu yang merasa bersedih.

“RIP untuk Hugh Hefner yang legendaris! Aku sangat merasa terhormat pernah menjadi bagian dari tim Playboy! Kau akan sangat dirindukan. Aku mencintaimu Hef! Xoxo,” tulis Kim di Twitternya, Kamis (28/9/2017).

RIP to the legendary Hugh Hefner! I’m so honored to have been a part of the Playboy team! You will be greatly missed! Love you Hef! Xoxo— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 28, 2017

Jenny McCarthy tak mau ketinggalan. Model sampul majalah Playboy edisi Januari 2005 itu mengunggah foto dirinya ketika bekerja dengan Hef dan berharap kerja sama itu cukup membuat Hefner bangga.

RIP #Hef Thank you for being a revolutionary and changing so many people's lives, especially mine. I hope I made you proud. 😓#PMOY 94 ❤️ pic.twitter.com/sF9ARYgEpw— Jenny McCarthy (@JennyMcCarthy) September 28, 2017



“RIP #Hef. Terima kasih karena sangat revolusioner dan mengubah kehidupan begitu banyak orang, terutama aku. Aku harap aku membuatmu bangga,” kicau McCarthy.

“RIP @hughhefner terima kasih karena membuatku menjadi bagian dari keluarga Playboy. Kukirimkan banyak cinta dan doa kepada @crystalhefner,” tambah Heidi Montag.

RIP @hughhefner 💛 thank you for making me part of the Playboy family. Sending lots of love and prayers to @crystalhefner— Heidi Montag (@heidimontag) September 28, 2017

Mereka yang tak pernah bekerja sama dengan Hefner tapi pernah bertemu atau mengenalnya juga turut menyuarakan duka yang dirasakan. The Weeknd, Charlie Puth, dan Rob Lowe menjadi beberapa di antara begitu banyak artis dan jutaan orang yang turut merasa kehilangan.

I had a number of great conversations and with Hugh Hefner. Was such an interesting man. True legend. What an end of an era!— Rob Lowe (@RobLowe) September 28, 2017

“Aku punya sejumlah obrolan luar biasa dengan Hugh Hefner. Dia adalah seorang pria yang sangat menarik. Legenda sebenarnya. Akhir sebuah era,” kata Rob Lowe.

“RIP HUGH HEFNER,” tulis The Weeknd singkat.

“Wow.. baru membaca beritanya. Istirahatlah dalam damai, Hugh Hefner. Warisan dan jiwamu akan terus hidup,” tutur Charlie Puth.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hugh Hefner meninggal dunia di usia 91 tahun pada Rabu 27 September 2017 waktu setempat di kediamannya, Playboy Mansion. Juru bicara majalah Playboy menyatakan jika Hefner tutup usia karena penyebab alami dan meninggal dalam damai.

“Hugh M. Hefner, ikon Amerika yang mengenalkan dunia pada majalah Playboy di tahun 1953 dan membangun perusahaan itu menjadi salah satu brand global Amerika yang paling terkenal, telah meninggal dunia dalam damai hari ini karena sebab alami di rumahnya, Playboy Mansion, dengan dikelilingi orang-orang tercinta,” demikian ungkap perwakilan majalah Playboy dalam pernyataan resmi dilansir People, Kamis (28/9/2017).

(fid)