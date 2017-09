LOS ANGELES - Zayn Malik memberikan pendapatnya atas single comeback Taylor Swift. Sebagai salah satu orang yang masuk dalam lingkaran pertemanan Taylor, Zayn menilai single Look What You Make Me Do sebagai sebuah karya yang menakjubkan.

"Saya sudah mendengar lagu barunya, itu sangat keren! Saya melihat videonya benar-benar bagus," ujar Zayn Malik kepada Us Weekly.



Sebelumnya, publik banyak melontarkan kritik terhadap karya terbaru Taylor Swift. Mereka menganggap video klip lagu tersebut berisi banyak sindiran kepada rekan sesama artis seperti Kim Kardashian dan Katy Perry.



Mengenai hal tersebut, Zayn Malik mengaku enggan melihat karya seseorang dari sisi negatif. "Saya tak suka meremehkan banyak hal, saya hanya mengambil hal bagusnya saja," tuturnya.



"Saya pikir itu adalah video yang luar biasa, saya pikir ada banyak ide keren yang masuk ke dalamnya, banyak kerja keras, jelas sekali. Dan saya menghargai itu, saya pikir itu ide yang bagus, saya baru saja melihatnya, hanya itu yang saya lihat karena saya tak ingin benar-benar memikirkannya juga," lanjut Zayn Malik.

Zayn sendiri masuk dalam geng Taylor setelah terlibat asmara dengan Gigi Hadid. Diketahui, Gigi merupakan sahabat dekat dari Taylor.



"Ia berteman dengan pacar saya. Saya tak punya hal buruk yang bisa saya katakan tentangnya," tukasnya.

