40 Hari Lagi! Super Junior Kompak Hitung Mundur Jadwal Comeback

JAKARTA - Kabar bahagia tengah dirasakan oleh para penggemar Super Junior yang kini tengah bersiap-siap menyambut grup kesayangan mereka kembali ke industri musik. Boyband asuhan SM Entertainment tersebut mengumumkan akan melakukan comeback pada 6 November 2017.

Ini menjadi hari spesial bagi mereka baik Super Junior dan ELF (sebutan fans). Pasalnya, tanggal tersebut adalah hari perayaan ulang tahun mereka yang jatuh tepat pada usia ke-12 tahun.

Jelang hari tersebut, masing-masing personel SuJu kompak mengunggah sebuah poster yang berisikan perhitungan mundur waktu comwback yang akan terjadi 40 hari lagi. Tepat pada Rabu (27/9/2017) tengah malam, mereka yang ikut mengunggah yaitu Yesung, Donghae, Eunhyuk, Leeteuk, Shindong, dan Heechul melalui akun Instagram mereka.

(foto: Instagram/@Yesung1106)

"2017.11.6. Countdown to the special day, the very first time we met. D-40," tulis Yesung.

Sementara itu, member Super Junior lainnya yakni Ryeowook dan Kyuhyun saat ini masih menjalani tugas wajib militer, sedangkan Siwon dan Sungmin baru menyelesaikannya.

(foto Instagram/@leedonghae)

Momen comeback ini akan menjadi pengobat rindu setelah Super Junior tidak mengeluarkan karya selama dua tahun dan tidak tampil dengan banyak anggota dan utuh akibat waktu wajib militer.

Beberapa diantara mereka menyempatkan menyapa penggemar lewat berbagai cara seperti menjadi presenter acara TV, penyiar radio, hingga gelaran fan meeting, seperti yang dilakukan oleh Eunhyuk dan Donghae beberapa waktu lalu di Jakarta, Indonesia.

(fid)