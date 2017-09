Jessica Jung Ungkap Sering Menangis di Usia 20-an, Kenapa Ya?

SEOUL - Jelang memasuki usia ke-30 tahun, mantan member Girls Generation, Jessica Jung membeberkan rahasianya selama menjalani hidup di usia 20-an. Ia mengaku, di masa-masa itu ia sering menangis. Kenapa ya?

- Baca Juga: OKEZONE WEEK-END: Tiga Idol K-Pop Ini Tak Hanya Populer Tapi Juga Tajir Melintir

"Hidupku ketika di usia 20-an itu banyak tantangannya. Aku sering menangis saat itu," kata Jessica merenungi dasawarsa terakhirnya pada majalah 10+Star, dikutip dari Yonhap, Selasa (26/9/2017).

Bahkan saat itu, gadis kelahiran April 1989 ini mengharapkan kehidupan yang bahagia dalam 10 tahun ke depan.

"Aku ingat semua mulai dari pengalaman pertama hingga dekade terakhir ini. Kata-kata enggak bisa menggambarkan bagaimana senangnya aku saat keinginanku jadi kenyataan," kata pelantun Into the New World.

Meskipun kini di usianya yang mendekati kepala tiga dirinya telah hampir mencecap segala kesuksesan, mulai dari penyanyi, aktris, hingga kini telah meluncurkan merek sepatu miliknya sendiri, Jessica mengaku belum puas.

"Masih banyak hal aku inginkan untuk menyelesaikan hidup. Aku ingin jadi multi-tainer yang mahir dalam berbagai aspek, bukan fokus pada satu bidang saja," imbuhnya.

Namun dari segala lakon yang dia tekuni di industri hiburan, penyanyi sekaligus aktris kelahiran Amerika Serikat itu mengaku merasa paling bahagia saat menciptakan musik. "Aku senang ketika aku menulis lagu yang bagus. Aku juga merasa sangat bahagia ketika tampil di atas panggung."

Jessica sendiri telah memasuki dunia hiburan sejak tahun 2000 saat dirinya mengikuti audisi di SM Entertainment dan bergabung di perusahaan tersebut. Biarpun selama 17 tahun telah makan asam-garam dunia hiburan, mantan member Girls Generation tersebut mengaku tak memiliki rasa penyesalan.

"Aku ingin melakukan hal-hal yang ingin aku lakukan sekarang dan menjalani gaya hidup yang baik. Aku juga ingin menjadi unnie yang luar biasa bagi orang-orang di luar sana," tandas Jessica.

- Baca Juga: Bukan Lagi Member, Jessica Jung Tetap Hargai SNSD, Ini Buktinya

Jessica Jung sendiri dikenal berkat Girls Generation atau SNSD. Namun, pada 6 Agustus 2015, Jessica Jung hengkang dari grup yang melambungkan namanya di industri hiburan tersebut karena dirinya lebih banyak mengurusi bisnis fesyennya.

(edh)