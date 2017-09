Cerita Usai Foto dengan Minho 'SHINee', Ayu Ting Ting: Cocok Banget

JAKARTA – Minggu lalu, fans SHINee dibuat iri ketika Ayu Ting Ting mengunggah fotonya dengan Minho di Instagram. Kali ini, fans dapat melihat bagaimana kehebohan Ayu usai ia berfoto dengan pelantun Winter Wonderland tersebut.

Layaknya fans, Ayu pun dibuat girang bukan kepalang usai berhasil foto dengan Minho. Dalam video yang tersebar, ibu satu anak tersebut terlihat tak berhenti tersenyum dan menyebut dirinya serasi dengan Minho.

“Cocok banget,” kata Ayu dengan wajah sumringah seperti dalam video yang diunggah @ayu_ting_ting_global_fans.

Dalam video tersebut, terdengar juga Ayu berkata, “Gila. Mukanya perfect abis. Parah. Itu laki, mukanya! Lo tahu prosotan anak TK kalau abis kena hujan?”

Sementara video lain memperlihatkan proses saat Ayu dan Minho berfoto di ruangan VIP. Minho terlihat tampan dalam balutan kemeja dan setelan jas hitam. Dengan wajah murah senyum, idol sekaligus aktor 25 tahun itu meladeni permintaan Ayu untuk foto beberapa kali.

Video proses foto dan kehebohan Ayu usai berfoto dengan Minho tersebut tentu saja langsung disambut heboh netizen. Sejumlah fans mengklaim jika Minho tak bisa melepaskan pandangannya dari Ayu.

“Minho itu pakai ada acara merem sambil senyum segala,” komentar @ai.agus1.

“Minho sopan dan ramah banget. Sampai negbungkuk banget pas salam sama Ayu,” sambung @vira_1818.

“Kalau Minho kepaksa (foto), masa mata ngekor terus pas Ayu keluar?” tanya @zifabahagia.

Seperti yang sudah diketahui, Minho datang ke Indonesia pekan lalu untuk menghadiri acara Indonesian Television Awards (ITA) 2017 yang juga dihadiri Ayu. Minho datang sebagai bintang tamu spesial sekaligus penerima Special Award dari ITA tahun ini.

Bintang To The Beautiful You itu menjadi selebriti Korea Selatan kedua yang diundang ke ITA. Di perhelatan tahun sebelumnya, aktor Jin Goo hadir di ITA sebagai bintang tamu spesial dan menerima Special Award setelah namanya melambung lewat Descendants of the Sun.

Minho bukan satu-satunya selebriti asing yang diundang ke ITA 2017. Selain idol kelahiran 9 Desember 1991 tersebut, ada juga penyanyi Inggris peraih penghargaan Grammy Awards, Foxes yang akan meramaikan panggung ITA di penyelenggaraan tahun keduanya ini.

