Salut! Demi Lovato Akan Bantu Anak-Anak Pengungsi di Irak

JAKARTA - Penyanyi Demi Lovato dinobatkan sebagai duta besar Global Citizen dalam festival musik tahunan organisasi tersebut, pada Sabtu 23 September 2017. Organisasi ini mengupayakan kesehatan mental ribuan anak pengungsi di Irak dan komunitas rentan lain.

Dikutip dari VOA Indonesia, Lovato dan Global Citizen akan mendanai perluasan program percontohan Save the Children, Healing and Education through the Arts (HEART) atau Penyembuhan dan Pendidikan melalui Seni bagi anak-anak yang ketakutan akan kekerasan dan tinggal di wilayah Kirkuk dan Salah al Din Irak.

Sejak 2014, lebih dari 3 juta orang di Irak telah mengungsi di dalam negeri karena perang dan konflik. Carolyn Miles, Presiden dan CEO Save the Children mengatakan kepada penonton festival bahwa program HEART organisasi itu akan memungkinkan anak-anak pengungsi yang ketakutan akan kekerasan, mengatasi trauma melalui kegiatan menggambar, melukis, bermusik dan bentuk seni lain sebagai cara memulai penyembuhan.

"Membangun kembali rasa percaya diri mereka dan kepercayaan pada orang lain," kata Miles.

Perlu diketahui, Lovato selama ini adalah pendukung kuat masalah kesehatan jiwa setelah mengungkap kesulitannya sendiri mengatasi gangguan makan, penyalahgunaan zat dan diagnosis bipolar.

