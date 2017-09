Nafa Urbach Ingin Adopsi Anak untuk Adik Mikhaela, Netizen: Cewek Apa Cowok Kak?

JAKARTA – Aktris sekaligus penyanyi cantik yakni Nafa Urbach diketahui mantap melayangkan gugatan cerai pada Zack Lee melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 19 September lalu. Setelah lama merenungi betapa peliknya masalah rumah tangga yang dijalaninya.

Apalagi dengan beredar foto Zack Lee bersama wanita lain belakangan ini. Padahal, rumah tangga yang telah mereka bina selama 10 tahun, telah menghasilkan seorang anak perempuan cantik bernama Mikhaela Lee Juwono.

Terlepas dari masalah itu semua, rupanya sang anak mempunyai sebuah keinginan terpendam untuk memiliki seorang adik. Sebagai rasa sayang pada anak, akhirnya Nafa pun mengabulkan permintaan Mikhaela untuk mempunyai seorang adik.

(foto: Instagram/@nafaurbach)

Seperti yang terlihat dalam laman instagram pribadinya @nafaurbach berupa gambar beserta sebuah tulisan yang dibubuhkan bahwa saat ini aktris 37 tahun tersebut tengah mencari seorang anak dari panti asuhan untuk dijadikan anak angkat. Dalam bubuhan tulisan itu, terdapat sebuah kalimat bahwa Nafa ingin menjadi yang terbaik untuk sang anak.

“i love u my daughter , nanti kt angkat adek yah buat mikhaa .... , ( hari ini mau jalan jalan liat panti asuhan , mikha pengeeeenn banget punya adek sejak lama) im trying my best my love,” tulis Nafa Urbach.

Sementara itu, jika dilihat pada gambar yang diunggahnya, tampak jelas seorang ibu tengah bersama seorang anak, yang dimana anak tersebut berlari menghampiri ibunya. Gambar itu pun hanya disuguhi dengan warna hitam putih.

Tak ketinggalan para netizen yang melihat unggahannya tersebut, lantas berkomentar. Segenap kata-kata motivasi disematkan oleh netizen untuk Nafa agar tetap kuat menjalani cobaan tersebut. Tidak hanya itu, adapula netizen yang seolah kepo dengan anak angkat yang akan menemani Mikhaela nantinya.

“God always bless you Nafa..😇,” tulis @ari_d_palupi.

“@nafaurbach n Mikha , sehat dan kuat ya darl,,GBU,” tulis @miedew.

“Cwe apa cwo kak @nafaurbach,” tulis @aeniinuyy77.

(fid)