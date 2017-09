Bikin Iri, Kekompakkan Cinta dan Astrid Kuya Jadi Fans Sejati Super Junior

JAKARTA - Pasangan ibu dan anak, Astrid Khairunnisha dan Cinta Rahmania Putri Khairunnisha berhasil membuat para K-Popers Tanah Air iri. Bagaimana tidak, mereka terlihat kompak gara-gara kerap menghadiri konser idol K-Pop yang diadakan di Jakarta.

- Baca Juga: Uya Kuya Bangga Cinta Nabung demi Belanja Aksesoris K-Pop di Korea

Yang terbaru, Astrid baru saja datang ke pegelaran konser Seventeen bertajuk Diamond Edge in Jakarta 2017 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang Selatan pada 23 September kemarin.

Momen istri Uya Kuya ini menikmati pertunjukkan boyband bentukan Pledis Entertainment itu pun dibagikan di laman Instagram pribadinya pada Minggu (24/9/2017). Dalam keterangannya, Astrid mengaku sudah menggilai K-Pop sejak era Super Junior dan Bigbang debut.

"Just me having a good time????????dari dulu suka banget K-pop dari jaman Suju, Bigbang first single, Girls Generation and i always Love go to konser Music dari jaman saya SMP ( having great time with friends and NO Alcohol)," ujarnya di salah postingan video saat berada di tengah-tengah konser Seventeen.

Meski tak lagi muda dan sudah memiliki dua orang anak, Astrid meminta publik untuk tak mencemooh kegemarannya tersebut.

"So dont you ever-ever Judge me ???????????? hidup K-POP and Music concerts ?? ?? Cek In -Seventeen ????," sambungnya.

Tidak menunggu lama bagi para pengikutnya khususnya K-Popers di Instagram untuk memenuhi kolom komentar postingan Astrid kali ini. Mereka mengaku justru mendukung penuh ihwal kesukaan wanita berjilbab ini. Astrid bahkan dijuluki sebagai Mamah goals bagi para K-Popers.

"Biarin apa kata orang bun @astridkuya aku juga kebetulan udag punya anak...tapi karena dari dulu juga udah suka sama K-Pop. Jadi sampai sekarang juga masih belum hilang. Semangat," komentar @shrie_soeryhanie.

"Aduh emak goals bgt deh," sambung @adindarsk.

Ini bukan kali pertama Astrid menikmati konser K-Pop. Sebelumnya, ia dan putri sulungnya juga sudah menonton Music Bank 2017 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat hingga G-DRAGON 2017 World Tour Act III: M.O.T.T.E.

- Baca Juga: Diam-Diam, Istri Uya Kuya Masuk Jejeran Fangirl CNBLUE

Bersama dengan Cinta, Astrid juga sering membagi-bagikan tiket nonton konser secara gratis di setiap pertunjukkan yang disambanginya. Tentu, aksinya itu selalu dinanti-nanti oleh para K-Popers Tanah Air.

(edh)