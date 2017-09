Mengintip Lokasi Syuting Video Klip Agnez Mo, Ternyata Pernah Digunakan Lady Gaga

JAKARTA - Penyanyi asal Indonesia yang kini sudah mulai go internasional, Agnez Mo, kembali merilis sebuah video klip terbarunya. Usai merilis Coke Bottle pada 8 April 2014 lalu, malam tadi sekitar pukul 00.00 WIB, wanita berusia 31 tahun ini kembali merilis video klip terbarunya berjudul Long As I Get Paid.

Tak main-main, baru beberapa jam usai diunggahnya video klip tersebut di akun YouTube pribadinya, kekasih dari Wijaya Kusuma ini sudah memperoleh ribuan lebih komentar bernada positif. Bahkan 500 ribu lebih orang sudah menonton video klip dimana Agnez mengenakan gaun batik rancangan desainer Anne Avantie tersebut.

Ribuan pujian yang didapatkan Agnez Mo bukan hanya karena ia mengenakan batik untuk video klip terbarunya. Namun juga lantaran dirinya terlihat semakin serius untuk benar-benar mewarnai kancah musik internasional.

Nama Agnez Mo kini nampaknya juga cukup diperhitungkan dalam kancah internasional. Terbukti dengan lokasi pembuatan video klip terbarunya yang sama persis dengan video klip lagu milik Lady Gaga berjudul Paparazzi.

(Tempat syuting Paparazzi - Lady Gaga)

(Tempat syuting Long As I Get Paid - Agnez Mo)



Patung yang terlihat di awal, bahkan nampak sama dengan yang berada dalam video klip Lady Gaga. Begitu pula dengan beberapa ornamen yang terdapat dalam ruangan dalam video klip, semuanya nampak sama persis. Video klip Paparazzi berada di Villa De Leon di 17947 Porto Marina Way, Los Angeles, California.

Dalam video klip berdurasi 4 menitan tersebut, Agnez Mo diketahui juga beradu akting dengan Brian Joseph White, seorang aktor sekaligus model dari Amerika. Pria berkukit hitam tersebut juga diketahui sempat bermain dalam film The Cabin in the Woods, dan berperan sebagai Daniel Truman.

(aln)