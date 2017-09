FOTO: Ramai Digosipkan dengan Indra Lesmana, Chef Priscil Pilih Santai di Pantai

JAKARTA – Priscilya Princessa atau yang akrab dikenal sebagai chef Priscil tak mau terlalu lama dipusingkan oleh gosip receh yang mengaitkannya dengan Indra Lesmana. Untuk mengalihkan perhatiannya, chef Priscil lebih memilih bersantai di pantai.

Kegiatan santai chef Priscil di pantai tersebut terlihat dari unggahannya di Instagram. Jebolan Chef Master Indonesia itu mengunggah sejumlah video pendek di Insta story-nya dan sebuah foto di Instagram.

Chef Priscil mengunggah sebuah foto seksinya di pantai. Dalam foto itu, chef Priscil tampil terbuka dengan two piece hitam. Penampilannya terlihat sensual karena chef Priscil mengangkat kedua tangannya ke kepala.

Di Insta story, chef Priscil juga mengunggah keseruannya selama menghabiskan sore di La Brisa, Bali. Chef cantik itu ditemani oleh seorang teman perempuannya. Chef Priscil menyebut sang sahabat sebagai rekannya menggila sepanjang hari ini.

“Happiness is get tanned with one of ur most fave bestie @kandhita,” tulis chef yang sempat digosipkan dengan chef Juna itu.

“Good bestfriend don’t let you do stupid things alone,” lanjut chef Priscil di postingan Insta Story berikutnya.

Chef kelahiran 23 November 1988 ini sepertinya memang sudah melupakan gosip tak menyenangkan yang baru-baru ini menimpanya. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, chef Priscil digosipkan punya hubungan spesial dengan musisi Indra Lesmana.

Gosip itu mencuat setelah foto mesra chef Priscil dan Indra beredar di media sosial. Padahal, menurut penuturan chef Priscil, baginya Indra sudah seperti orangtuanya sendiri. Merasa risi dengan perbincangan warganet tersebut, Chef Priscil angka bicara melalui Instagram Story-nya.

"Om @indralesmana and tante @honlesmana theyre like my parents wahai warganet sotoy kurang-kurangin makan mecin yak," jelasnya.

Di foto yang lain, Chef Priscil juga mengunggah kebersaman bersama penyanyi Tompi. Melalui foto itu, ia juga menyindir sebuah akun gosip yang telah menyebarkan fotonya dengan Indra Lesmana.

"Yang ini gak masuk @lambe**urah?? Aku LOVE banget dia loh!!," tulisnya.

