FOTO: Cium Mesra Suami, Shandy Aulia Bikin Geger Netizen

JAKARTA - Aktris cantik Shandy Aulia baru-baru ini menggegerkan media sosial khususnya instagram. Pasalnya, dalam foto itu Shandy berpose tak biasa bersama sang suami yang bernama David Herbowo.

Aktris 30 tahun ini menampilkan pose berciuman. Namun hal itu bukan tanpa alasan bagi seorang Shandy membagikan pose tersebut, dikarenakan pada saat itu sang suami memang sedang merayakan hari ulang tahun.

Kendati demikian, foto yang dibagikan pemeran film Eiffel I'm in Love melalui laman instagram pribadinya @shandyaulia, malah membuat netizen berkomentar. Tak sedikit netizen yang heboh, sampai- sampai terjadi debat argumen diantara mereka dengan pose Shandy Aulia itu.

(foto: Instagram/@shandyaulia)

Namun ada pula yang mendukung foto itu, dan bahkan menyebut bahwa Shandy dan David merupakan pasangan yang romantis.

"Wakakaka ... ciuman salah. Emang yang nutup uda pasti bener ? Udahlah koreksi diri masing-masing kaya situ uda bener aja berani ngejudge orang," tulis @wahyuadi1907.

"Wah wah lebih banyak likenya dari pada comment nya, tp di comment isinya rusak semua 😅," tulis @liaamaliaanwar.

"Sweet ❤❤❤❤❤," tulis @arindoot.

Sementara itu, dalam foto yang dibagikannya tampak Shandy Aulia yang tengah mengenakan pakaian dengan warna oranye sedang mencium mesra sang suami dengan memejamkan kedua matanya. Begitu juga David yang gagah mengenakan kemeja, tampak mencium mesra sang istri.

Tak ketinggalan dihadapan pasangan ini terpampang sebuah kue ulang tahun yang bertuliskan selamat ulang tahun dengan nama David bercetak tebak.

Tidak lupa pula, pemilik nama asli Nyimas Shandy Aulia ini membubuhkan sebuah kalimat ucapan romantis pada sang suami. Ucapan dan doa pun dipanjatkan Shandy agar sang suami selalu diberkati oleh Tuhan.

"Happy birthday to my love... God bless you abundantly. I love you David! #birthdayboy #19september," tulis Shandy Aulia.

Sebagai informasi, Shandy Aulia dan David Herbowo telah menikah sejak Desember 2011 lalu di Bali. Namun rumah tangga yang dibinanya bersama David selama hampir 6 tahun ini belum juga dikaruniai seorang anak.

Tetapi hal itu malah ditanggapi oleh Shandy Aulia dengan santai. Dirinya percaya bahwa memang jika sudah tiba waktunya, pasangan ini mengaku siap untuk merawat titipan dari Tuhan.

"Momongan masih dalam proses, makanya kami (Shandy dan suami) banyak spend time waktu bareng, tapi kami enggak terlalu rush kayak harus cepat-cepat, pokoknya kami kapan pun Tuhan kasih kita pasti welcome," tutup Shandy Aulia.

(fid)