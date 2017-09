Film The Joker Segera Masuk Produksi, Siapa Pemainnya?

LOS ANGELES - Warner Bros tak main-main dengan proyek The Joker. Baru mengumumkan niat untuk menggarap film tersebut, rupanya Warner telah menyelesaikan skenario dan akan masuk dalam tahap produksi.

Dilansir Sindonews dari Aceshowbiz, penulisan naskah film yang bercerita tentang asal usul Joker kini sudah selesai. Bahkan, Todd Phillips, yang juga dipercaya menjadi sutradara sudah menyelesaikan penulisan naskah untuk film tersebut.

Mencuatnya kabar tersebut dipicu dari cuitan jurnalis Variety, Justin Kroll. Dalam cuitannya, dia mengaku mendengar bahwa naskah film itu akan diserahkan pada pekan depan. Sang jurnalis tersebut mencatat bahwa proses itu sangat cepat, mengingat laporan proyek itu muncul kurang dari sebulan yang lalu dan tentunya menjadi kabar baik karena proses syuting bisa dilakukan pada 2018 nanti.

“Saya dengar naskah The Joker bakal diserahkan pekan depan, cepat sekali mengingat pengumumannya baru dibuat untuk syuting pada 2018,” cuit Justin.

Sebelumnya Todd (The Hangover trilogy Old School, Staraky & Hutch) dan Scott Silver (The Finest Hours, 8 Miles) dikabarkan masuk daftar penulis skenario. Selain itu, Todd juga diharapkan bisa berada di balik kamera sebagai sutradara.

Meski begitu, sampai saat ini, aktor pemeran The Joker belum diungkapkan. Kabar yang beredar menyebut, pemeran Joker di Suicide Squad, Jared Leto, tidak akan dilibatkan dalam film ini.

Warner Bros disebut telah melirik sosok lain untuk memerankan tokoh ikonik yang menjadi musuh abadi Batman di DCEU tersebut, yaitu Leonardo DiCaprio. Warner dikabarkan mendekati Martin Scorsese sebagai produser untuk film itu sebagai upaya mendatangkan Leo ke The Joker. Martin dan Leo dikenal sering berkolaborasi. Mereka telah bekerja sama untuk film The Aviator, Gangs of New York, The Departed, Shutter Island dan The Wolf of Wall Street.

Sementara, meski tidak tampil di film The Joker, Jared tetap bisa memerankan tokoh Joker di film lain. Dia akan tampil sebagai Joker bersama Margo Robbie yang memerankan Harley Quinn di sebuah proyek yang disebut sebagai kisah cinta penjahat. Film ini juga sedang dalam pengembangan yang cepat dengan Glenn Ficarra dan John Requa, pembesut Crazy, Stupid, Love (2011), dibidik untuk membuat naskah dan menyutradarai film ini.

