FRIDAY K-POP: Setelah 18 Tahun, Sechskies Akhirnya Comeback ke Industri Tarik Suara

SEOUL - Setelah memberikan kejutan pada tahun lalu, band k-pop lawas Sechskies lagi-lagi mengagetkan penggemarnya melalui rilisan album pertama setelah vakum 18 tahun dalam menciptakan album.

Bila tahun lalu boyband k-pop generasi pertama itu comeback dengan merilis video klip baru mereka yang berjudul Three Words, kini mereka menggegerkan jagat industri musik Korea dengan merilis album baru. Ya, Sechskies baru saja merilis full album kelimanya pada Kamis 21 September 2017.

"Jika tahun lalu, lagu-lagu kita hanya di-preview, kali ini kita kayak restart lagi dari awal dengan penggemar kita," kata salah satu anggota Kang Sung-hoon dalam konferensi pers untuk album barunya, "Another Light" seperti dikutip dari Yonhap, Jumat (22/9/2017).

Album "Another Light" terdiri dari sembilan lagu baru termasuk double lead tracks berjudul Something Special dan lagu easy listening mid-tempo bertajuk Smile. Album baru tersebut diciptakan oleh tim YG, termasuk Tablo of Epik High, Mino dan Seunghoon.

Sechskies sendiri telah memulai debutnya pada tahun 1997. Boyband k-pop yang terdiri dari Eun Ji won, Kang Sung Hoon, Lee Jai jin, Ko Ji Yong, dan Kim Jae duc menikmati kesuksesan sebagai salah satu boyband generasi pertama hingga bubar pada tahun 2000.

Kini, tim minus Ko Ji-yong sempat mengejutkan penggemar pada bulan Juni lalu dengan comeback digital single Three Words di bawah naungan YG Entertainment.

"Kami harap bisa enjoy lagi di pangung dan nggak ingin terlalu maksa untuk bersaing dengan yang muda-muda," kata Eun Ji-won.

Sementara Jang menambahkan, ia berharap Sechskies bisa menjadi idola yang tak lekang oleh waktu dan terus menjaga hubungan dengan publik.

"Album ini dan kegiatan kita nanti diharapkan bisa menjadi kado kami bagi para penggemar," harap Lee Jae-jin.

Boyband k-pop yang beranggotakan lima orang ini telah menggelar serangakaian acara bagi penggemar untuk menandai ulang tahun ke-20 pada tahun ini. Bahkan, mereka dijadwalkan akan menggelar konser di Gocheok Skydome di Seoul Barat, Sabtu ini.

