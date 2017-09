Dipuji Kritikus Fesyen, Sandal Hak Tinggi Rihanna Malah Dicibir Penggemar

LOS ANGELES – Selena Gomez, bukan satu-satunya pesohor Hollywood yang diajak kolaborasi oleh PUMA, perusahaan sportswear multinasional asal Jerman. Kali ini, perusahaan itu menggandeng diva R&B Rihanna yang kemudian melahirkan lini fesyen Fenty x Puma. Bisa tebak, Fenty diambil Rihanna dari namanya: Robyn Rihanna Fenty.

Lini fesyen itu dirilis PUMA dan Rihanna pada akhir pekan lalu dalam ajang New York Fashion Week. Dari sekian banyak koleksi yang dipamerkan pelantun Umbrella itu, sandal berhak atau flip flop heels adalah yang paling menarik perhatian publik.

Rihanna sukses menyulap sandal yang lekat dengan imej santai menjadi item fesyen lebih fashionable. Sandal itu memadukan warna hitam dan hijau neon dengan logo PUMA di bagian pengikat pergelangan kakinya.

Meski memiliki hak setinggi 10 sentimeter, namun tumit sandal yang tebal memungkinkan penggunanya berdiri lebih stabil. Ini merupakan item fesyen yang mengombinasikan kenyamanan dengan desain yang sedikit nyeleneh. Saat ini, belum diketahui berapa banderol yang ditetapkan PUMA dan Rihanna untuk sepasang sandal bertumit tinggi tersebut.

Sayang, meski dinilai sejumlah kritikus fesyen sebagai terobosan, bahkan meraih trofi Shoe of the Year, tanggapan penggemar ternyata tak terlalu baik. Melalui Twitter, sejumlah penggemarnya mengkritik keberadaan flip flop heels tersebut.

“Aku akan mendukung apapun yang @rihanna lakukan atau yang akan dikerjakannya di masa depan, kecuali untuk flip flop heels PUMA ini,” tulis salah seorang penggemarnya melalui Twitter.

Sementara lainnya menuliskan: “LMFAO, aku tak tahu apa yang dipikirkan Rihanna, tapi flip flop heels itu sangat jelek.”

Ini memang bukan pertama kali para pesohor Hollywood membuat binggung penggemar mereka dengan merilis item fesyen. Sebelumnya, mantan personel One Direction, Zayn Malik, merilis 100 kaus dengan tagline ‘Who’s the Zaddy?’ dengan bubuhan tanda tangannya. Kaus-kaus itu dijual Zayn seharga USD45 atau setara Rp598.500 per potong secara daring.

Baca juga:

Nih 10 Fakta Unik Aktor Hong Jong Hyun, No 1 Jadi Model Avengers

Ketika Minho 'SHINee' Bicara Antara Akting dan Bernyanyi, Pilih Mana ya?

Pascamelahirkan, Acha Septriasa Akan Bawa Anak ke Indonesia Desember 2017

vete Sangalo: Tom Brady Pernah Punya Hubungan Spesial dengan Ivanka Trump

(SIS)