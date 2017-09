Dua Botol Wine, Cara Unik Kate Hudson Membentuk Tubuh

LOS ANGELES - Siapa yang sangka kalau cairan anggur bisa membantumu menurunkan berat badan dan membentuk tubuh? Nah, coba lihat cara aktris cantik berkebangsaan Amerika Serikat, Kate Hudson berolahraga menggunakan anggur untuk berolahraga.

- Baca Juga: Kakak Kate Hudson Buka Suara Gosip Pacaran Brad Pitt Mengemuka

Selain kerap tampil memukau di layar kaca dan layar lebar, rupanya aktris Almost Famous tersebut juga bertalenta di karpet yoga. Pendiri The Fabletics ini juga berkomitmen dalam memotivasi perempuan agar terus bergerak aktif tanpa melupakan kesenangan.

Berbagai gaya latihan tersebut bisa dilihat di akun instagram Kate Hudson (@katehudson). Mulai dari pole dancing hingga booty belts, namun di postingan terakhirnya, Kate melakukan latihan yang mengasyikkan dengan dua botol wine.

Dengan menggunakan bikini merah muda, Kate melakukan latihan ringan menggunakan dua botol wine sebagai pengganti barbel untuk membentuk lengan. "Sometimes you gotta work for it!" tulis Kate Hudson dalam captionnya.

Sementara pelatih Kate, Nicole Stuart nampak menemani Kate Hudson berlatih dengan dua botol wine sambil memegang segelas wine di tangannya. Ia juga menulis dalam instagramnya.

"Cara bagus untuk mengingatkan agar tak terlalu serius dalam suatu hal hanya karena kamu bekerja, bukan berarti kamu nggak bisa minum segelas anggur," tulisnya seperti dinukil dari E! News, Rabu (20/9/2017).

Postingan yang dikirimkan oleh pasangan trainer dan seleb ini secara tidak langsung menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik secara bersamaan. Dengan begitu, berolahraga dan latihan fisik tidak terasa berat dan menyenangkan.

Namun, saat melakukan work out ini, Kate Hudson memang tidak sedang berada di rumah, sehingga memanfaatkan dua botol wine yang terisi penuh itu sebagai pembentuk lengan.

Nah, ini mengisyaratkan bahwa walaupun pergi jauh dari rumah bukan berarti harus cuti dari rutinitas berolahraga. Contohnya dengan meniru gaya Kate berikut ini!

Selain jago dalam urusan yoga, Kate Hudson juga merupakan pendiri Fabletics, sebuah merk activewear yang didirikan sejak 2013.

- Baca Juga: Belum Resmi Cerai, Brad Pitt Diam-Diam Dekati Kate Hudson

Baru-baru ini saja, dirinya merilis koleksi sepatu yang tersedia di delapan negara yakni Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman, Spanyol, Prancis, Inggris, dan Belanda.

Sepatu yang dirilis tersebut juga memiliki 11 gaya seperti sepatu olahraga, slip on, sepatu boot, sneakers, dan high tops.

(edh)