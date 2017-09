Angelina Jolie Tak Sabar Kembali Eksis di Dunia Hiburan

LOS ANGELES - Sudah hampir setahun pasangan Angelina Jolie dan Brad Pitt berpisah. Wanita berusia 42 tahun inipun mengaku bahwa kini dirinya merasa sedikit lebih kuat untuk menjalani kehidupannya kembali.

Ia pun menyatakan bahwa akhirnya diri siap untuk mengakhiri aktifitas keluarganya dan kembali menjadi sorotan. Bahkan kembalinya ke dunia hiburan juga didukung oleh keenam anaknya.

(Baca Juga: Tanpa Anak, Angelina Jolie Mengaku Takkan Membuat First They Killed My Father)

"I think they’re itching to get out in the world again, (Saya pikir mereka tak sabar untuk keluar lagi dari dunia ini)," ungkap Jolie mengenai enam anaknya.

"We’ve all been a bit in lockdown and going through some things. I think it would be good to get out there and play together. (Kami semua telah sedikit mengunci dan melewati beberapa hal, saya pikir akan lebih baik untuk pergi ke sana dan bermain bersama)," katanya.

(Baca Juga: Gugat Cerai Brad Pitt, Angelina Jolie: Aku Tidak Senang Menjadi Single...)

Sutradara film 'First They Tilled My Father' ini bahkan sempat membongkar mengenai perceraiannya yang diajukan pada 19 September 2016 lalu. Bahkan kini ia diketahui memiliki fokus utama dalam kehidupannya, yakni mengurusi keenam anaknya, yakni Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, dan kembar Vivienne dan Knox.

"I have had my ups and downs. I guess I am a little bit stronger. (Saya mengalami pasang surut, saya kira saya sedikit lebih kuat)," katanya.

"We all have our difficult times, but as a mother you also have a responsibility first and foremost towards the kids. They are going through their formative years and everything else comes second to that. (Kita semua mengalami masa-masa sulit kita, tapi sebagai ibu, anda juga memiliki tanggung jawab terlebih dahulu dan terutama terhadap anak-anak. Mereka akan menjalani tahun-tahun formatif mereka dan segala sesuatu menjadi lain untuk itu)," tambahnya.

(Baca Juga: Lakukan Casting dengan Uang, Angelina Jolie Kena Kritik Tajam)

Jolie mengaku siap menunda sebentar karir di dunia keartisanya untuk mendekatkan diri kepada putra dan putrinya. Namun kini keenam anaknya diketahui sudah mulai dewasa dan bisa diajak untuk berbicara, dan ia pun mengaku akan selalu mendiskusikan segala pekerjaan yang ia terima kepada mereka, karena bagaimanapun kesejahteraan anak-anaknya tetap menjadi prioritas utama.

"I haven’t worked for over a year now because they needed me home. Everything was just stopped. (Saya belum bekerja lebih dari satu tahun sekarang karena mereka membutuhkan saya di rumah, semuanya berhenti)," tuturnya.

"I’m really sitting and talking with them because everything affects them. Every location, every type of project, I’m going to have to adjust it to however much they can handle. (Saya benar-benar duduk dan berbicara dengan mereka karena semuanya mempengaruhi mereka. Setiap lokasi, setiap jenis proyek, saya harus menyesuaikannya dengan seberapa banyak yang bisa mereka tangani)," tandas Jolie.

(Baca Juga: Ramahnya, Angelina Jolie ketika Menyapa Penggemar di Indonesia)