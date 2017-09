FOTO: So Sweet, Hamish Daud Tari Kecak demi Raisa

JAKARTA - Keromantisan Hamish Daud dan Raisa seakan tidak ada habisnya. Setelah menggelar resepsi kedua di Villa Plenilunio, Bali pada Sabtu 9 September, tampak Hamish Daud memberikan sebuah persembahan mesra lewat foto yang diunggahnya lewat Instagram pribadi @hamishdw.

Dalam foto yang dibagikan pemeran film Trinity, The Nekad Traveler, Hamish tampak sedang menari tari Kecak. Didampingi oleh penari lain, aktor 37 tahun itu terlihat percaya diri menatap ke arah kamera. Wajah senyum sembari mengenakan sebuah jas merah tampak jelas dalam foto itu. Diikuti pula dengan gerakan tangan Hamish Daud.

Tidak sampai di situ, Hamish juga tampak menuliskan sebuah kalimat romantis perihal tari kecak yang ia lakukan. Rupanya, tari kecak itu dilayangkan untuk sang istri yang dinikahinya pada 3 September lalu.

"My boys presenting me to my wife in 'Kecak Dance' form. Our idea was a hit!," tulis Hamish Daud.

Sementara itu, netizen yang melihat pose yang dilakukan Hamish tampak mengundang komentar. Tak sedikit dari mereka yang terkesan kagum dengan apa yang dilakukan Hamish. Ada pula yang memuja ketampanan wajah suami dari Raisa. Alhasil, foto tersebut mendapat perhatian lebih dari para netizen. Tak ayal foto itu disukai lebih dari 200 ribu lebih warganet.

Sebagai informasi, sebelumnya Raisa dan Hamish telah resmi menikah pada 3 September lalu di Gedung MidPlaza, Jakarta Pusat. Hamish menikahi Raisa dengan maskawin 500 gram logam mulia.