Selamat! Zayn Malik Didapuk sebagai Pria Paling Stylish dalam GQ Awards

LONDON – Mantan personel One Direction, Zayn Malik, didapuk sebagai Pria Paling Stylish dalam ajang GQ Awards yang digelar di Tate Modern, London, Inggris, Selasa malam (5/9/2017) waktu setempat.

Sayang, Zayn tak bisa menerima trofi tersebut malam itu dan digantikan oleh model Selah Marley. Sebagai gantinya, dia mengunggah sampul depan majalah GQ edisi Oktober 2017 yang memasang dirinya sebagai cover story.

Di pandu oleh Mark Strong, GQ Awards menjadi salah satu ajang bagi pelaku fesyen, musik, dan budaya di Inggris. Melansir GQ Online, tahun lalu, di ajang serupa, Zayn memenangkan kategori GQ Best Dressed, dengan memenangkan 30.000 vote atau sekitar 59 persen suara pembaca. Kala itu, dia sukses mengalahkan Tom Hiddleston yang menjadi pesaing terkuatnya dalam pemilihan tersebut.

Pembaca menilai, Zayn selalu mengikuti tren fesyen terkini yang membuatnya memenangkan kategori tersebut. Selain lelaki 24 tahun tersebut, bintang Star Wars, Mark Hamill, juga mendapatkan trofi Icon Prize atas kontribusinya dalam industri perfilman. Sementara aktor Stranger Things, Jared Leto, dianugerahi kategori Actor of the Year.

Untuk kategori Rock n Roll Star of the Year diisi oleh mantan frontman Oasis, Liam Gallagher. Sorotan lain dalam event itu semalam juga mengarah kepada rapper Stormzy yang meraih trofi Best Solo Artist.

“Maaf, aku sedikit mabuk malam ini. (Penghargaan) Ini adalah kehormatan untukku. Aku sangat bahagia dan terberkati. Big up, Jeremy Corbyn,” katanya dalam pidato kemenangan.

Berikut daftar lengkap pemenang GQ Award 2017:

Solo Artist: Stormzy

Editor's Special Award: Stranger Things

Creative Maverick: Sergei Polunin

Special Achievement: Antonio Conte

Breakthrough Designer: Grace Wales Bonner

Garage Act: Kurupt FM

Designer: Christopher Bailey

Band: Nick Cave & The Bad Seeds

Breakthrough Actor: James Norton

Most Stylish Man: Zayn Malik

Legend: Sir Geoff Hurst

Woman of the Year: Adwoa Aboah

TV Personalities: The Grand Tour

Maddox Gallery Artist: Wolfgang Tillmans

Comedians: Steve Coogan and Rob Brydon

Rock 'n Roll Star: Liam Gallagher

Sportsman: Anthony Joshua

Politician: Sadiq Khan

Actor: Jared Leto

Inspiration: Pele

Icon: Mark Hamill