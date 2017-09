Titi Kamal hingga Olla Ramlan Puji Kecantikan Laudya Cynthia Bella saat Pengajian Jelang Nikah

JAKARTA - Aktris peran Laudya Cynthia Bella dikabarkan menggelar pengajian secara tertutup sebelum menyandang status nyonya Engku Emran belum lama ini. Potret suasana saat pengajian berlangsung pun diunggah oleh dara asal Bandung, Jawa Barat ini di laman Instagram pribadinya, @laudyacynthiabella.

Dalam foto yang diunggah, Bella, begitu ia akrab disapa tampil cantik mengenakan gamis lengkap dengan kerudung berwarna abu-abu yang membalut tubuhnya. Meskipun acara tampak berlangsung penuh haru dan sempat membuat air matanya menetes, nyatanya paras cantik Bella tak bisa tertutup begitu saja.

Sederet artis bahkan memberikan komentar yang berisi pujian atas kecantikannya di foto yang ia unggah. Mereka di antaranya adalah Titi Kamal dan Olla Ramlan yang tanpa basa basi mengakui kecantikan mantan kekasih Raffi Ahmad ini.

"Cantik bgt my belcew," tulis akun @titi_kamal.

"Beautiful bella....," tutur @ollaramlanaufar sekaligus emoji hati.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bella siap melepas status janda di negeri Jiran, Malaysia pada September tahun ini. Aktris berusia 29 tahun ini siap naik pelaminan dengan pengusaha yang diketahui bernama Engku Emran namun belum bisa dipastikan kapan hari bahagia itu tiba.

Kendati demikian, waktu pernikahan Bella dengan duda satu orang anak ini tentu semakin dekat. Pasalnya pengajian untuk doa kelancaran hari bahagia tersebut juga permintaan restu dari kedua orang tua dan keluarga telah dilangsungkan.

Dalam caption, Bella merasa momen ini menjadi hal terindah dalam hidupnya meskipun prosesnya cukup cepat dan tidak banyak terpublikasi di media Tanah Air. Terlebih bintang film Surga Yang Tak Dirindukan ini pernah gagal saat akan naik pelaminan dengan keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Afifuddin Suhaeli Kalla.

"One step closer to happiness. Ini Part of the best moment in my life,proses yang begitu cepat. Saya percaya dengan "takdir". Saya boleh berencana tapi Allah yang menentukan. Dan ini adalah perjalanan hidup saya yang Allah atur. Proses demi proses selalu saya syukuri dan nikmati. Terimakasih ya Allah🙏🏼 #BAE," tulis Laudya Cynthia Bella dalam caption foto.