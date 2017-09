FOTO: Momen Bahagia Raisa dan Hamish Daud Usai Resmi Jadi Suami-Istri, Nih Penampakannya!

JAKARTA - Raisa Andriana dan Hamish Daud resmi menjadi suami dan istri pada Minggu (3/9/2017) setelah menggelar prosesi akad nikah pukul 09.00 WIB di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta Pusat. Kebahagiaan pun terpancar dari wajah keduanya.

Momen kebahagiaan tersebut tertangkap bidikan kamera dan diunggah oleh akun Instagram @thebridestory. Mulai dari persiapan Raisa dan Hamish jelang akad nikah, sah menjadi suami istri, hingga melakukan serangkaian adat ala Sunda.

(Baca Juga: Intip Cincin Kawin Raisa & Hamish Daud, Sederhana nan Elegan dengan 10 Butir Berlian)

Senyum dan tawa lepas selalu dilontarkan Raisa dan Hamish. Kerabat dan sahabat yang hadir di acara pernikahan keduanya pun larut dalam kebahagiaan.

Kendati demikian, seiring dengan disahkannya status suami istri pada Hamish dan Raisa, warganet pun mulai berkicau di media sosial. Di Twitter misalnya, tagar Hari Patah Hati Nasional atau #HariPatahHatiNasional jilid 2 kembali menjadi tren seiring dengan digelarnya pernikahan Raisa.

(Baca Juga: Duh! Mesranya Raisa dan Hamish Daud Main Mata saat Suap-suapan)

"Here we go #HariPatahHatiNasional. Seriously people, we should accept their marriage happily. Congrats @raisa6690 and Hamish Daud," kicau salah satu warganet.

Akad Nikah

(foto: Instagram/@thebridstory)

(foto: Instagram/@thebridstory)

(foto: Instagram/@thebridstory)

(Baca Juga: Usai Ijab Kabul, Raisa dan Hamish Daud Lanjutkan Prosesi Adat Sunda)

(foto: Instagram/@thebridstory)

Resmi Jadi Suami-Istri

(foto: Instagram/@thebridstory)

(foto: Instagram/@thebridstory)

Raisa dan Hamish Jalani Adat Sunda



(foto: Instagram/@thebridstory)

Maskawin dan Cicin Kawin Raisa dan Hamish Daud



(foto: Instagram/@thebridstory)

(foto: Instagram/@thebridstory)

(Baca Juga: Waduh! Tak Kompak Soal Anak, Raisa Pilih Angka 2 dan Hamish 4 Anak)

(foto: Instagram/@thebridstory)