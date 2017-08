Diwawancarai Eksklusif Majalah TIME, Netizen: Kok Mbak Inul Pakai Bahasa Indonesia?

JAKARTA – Wawancara Inul Daratista dengan majalah TIME masih jadi pembicaraan hangat masyarakat Indonesia. Banyak hal yang disorot netizen Tanah Air dari momen wawancara Inul dan majalah TIME. Salah satunya adalah bahasa yang dipakai oleh istri Adam Suseno tersebut.

Dari video 60 detik yang diunggah oleh Inul, memang diketahui jika Inul menjawab pertanyaan wartawan TIME dengan memakai bahasa Indonesia. Netizen bisa mendengar bagaimana Inul dengan mantap menjelaskan taktiknya dalam berbisnis dan menarik investor dalam bahasa Indonesia yang kemudian diterjemahkan oleh translator. Hanya di bagian akhir penjelasannya saja Inul menggunakan kalimat bahasa Inggris.

“Pekerjaan itu di dalam Undang-Undang Pemerintah juga pasti sudah jelas harus seperti apa. Jadi tidak perlu takut dengan adanya hal-hal yang terjadi seperti sekarang, kalau ada demo dan lain sebagainya. Itu hal paling kecil yang tidak perlu ditakuti. Jadi, please welcome to Indonesia,” ujar Inul.

Netizen yang mendengar Inul menjawab pertanyaan wartawan TIME dengan bahasa Indonesia tak kuasa menahan komentar. Tak ada kritikan. Netizen hanya melihat Inul akan lebih sempurna seandainya dia bisa menjawab dengan bahasa Inggris.

(foto: Instagram/@inul.d)



“Coba mbak Inul bahasa Inggrisnya lancar. Pasti udah go international kayak Agnez Mo. Amin,” komentara @briyan_yuda.

“Kereeeennnnn bun. Coba kalau jawabnya pakai bahasa Inggris juga enggak pake penerjemah lebih keren banget,” sambung @kanghikmal.

Inul untungnya juga tidak tersinggung. Pedangdut asal Pasuruan, Jawa Timur itu terbuka menerima komentar netizen itu. Alih-alih tersinggung, Inul malah menjawab jika ia akan belajar sedikit demi sedikit untuk memperbaiki kemampuan bahasa Inggrisnya.

“Aduh enggak muluk-muluk deh. Pinter sedikit-sedikit saja sudah bersyukur. Ntar belajar sambil jalan sing (yang) penting,” jawab Inul pada @briyan_yuda.

Kepada @kanghikmal, Inul membalas, “Yah bahasa Inggris jawabnya campur-campur, dikit-dikit ditambah penerjemah biar jawaban-jawaban saya atas pertanyaan yang dimau lengkap dan akurat. Pertanyaannya bagus-bagus, jadi jawabnya juga enggak mau asal.”

Inul diwawancara oleh TIME atas prestasinya di dunia bisnis. Istri Adam Suseno ini dianggap berhasil salah satunya dalam menarik investor asing untuk menanamkan modal di Tanah Air. Selain tenar sebagai pedangdut, Inul memang aktif di bidang bisnis. Selain menjadi pemilik rumah karaoke, Inul juga berbisnis di bidang makanan ringan dan kosmetik.

