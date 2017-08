FOTO: 2 Pikachu Jadi Simbol BoA Rayakan 17 Tahun Berkarier

SEOUL - Penyanyi BoA resmi menyandang usia karier ke-17 pada hari ini, Jumat (25/8/2017). Pada hari perayaan tersebut, ia mendapat banyak ucapan dari para penggemarnya yang disampaikan lewat media sosial.



Tak sedikit dari mereka meramaikan akun media sosial pelantun Only One tersebut dengan tagar berbunyi #17yearswithBoA dalam ucapannya. BoA pun langsung memberikan ungkapan terima kasih dan rasa syukurnya lewat sebuah unggahan di Instagram.

(Baca Juga: Fans Ingin Lihat Kolaborasi Artis SM dan YG Entertainment)

(Baca Juga: Fans Nekat Terobos Barikade Polisi, Wanna One Terpaksa Diamankan)



Kekasih aktor Joo Won tersebut memasang sebauh potret dua sosok karakter animasi Pikachu dengan tulisan panjang untuk penggemarnya.



"Terima kasih. Aku ingin bertemua kalian semua di panggung segera. Tolong biarkan aku membuat sebuah album haha bersama Bo-kachu. Terima kasih untuk 17 tahun! Teruslah bersama sampai nanti juga," bunyi tulisan dalam foto yang diunggah.



BoA pun tak lupa ikut membalas ucapan dengan menulis tagar serupa dalam kolom keterangan foto dan memberikan pujian kepada para penggemarnya.



"#17yearswithBoA kalian semua hebat!" tulisnya.



Para penggemar langsung meramaikan kolom komentar. Mulai dari ungkapan selamat hingga rasa syukur mereka bisa setia menjadi penggemar suara dan sosok BoA.



"Congrats on your 17th anniversary!! Thank you for all you've done for the industry. You're admirable!" tulis @carlosbittar.



"How time flies! 17 year ago, you and i are just a child.And now,we all both grow up.We will be ready to build our own family.i hope i can see you in stage again.love you," tulis @air0916.



"I'm so happy about this! You have beautiful voice and you have a great personality like no other we love you Kwon BoA!" tulis @pinkpanda175.

(Baca Juga: Bukan Korea, Taemin 'SHINee' Debut Akting Lewat Drama Jepang Final Life)

(Baca Juga: Siap-Siap! Song Ji Hyo, Eunhyuk dan Donghae 'Suju' Akan ke Jakarta September)



Sebagai ucapan selamat, SM Entertainment sebagai agensi yang menaunginya turut menghibur dengan sebuah unggahan video aksi panggung BoA. Pada hari yang sama mereka mengunggah video saat penamilan lagu terbaru CAMO dalam tur SMTOWN LIVE WORLD TOUR VI.



25 Agustus menjadi penanda debut pemilik nama asli Kwon Bo Ah lewat perilisan album "ID : Peace B". Sejak saat itu, ia telah melebarkan sayapnya di sejumlah negara Asia lewat lagu tiga bahasa yaitu Korea, Inggris dan Jepang. Lewat kariernya tersebut, BoA pun sukses menyabet gelar sebagai Queen of K-Pop.