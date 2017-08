Tegas Sekaligus Kecewa, Makna Look What You Made Me Do di Pembuka Album Baru Taylor Swift

LOS ANGELES - Taylor Swift akhirnya meluncurkan karya terbarunya setelah ramai memberikan kode dan bocoran lewat media sosial. Sebelum perilisan album baru bertajuk "Reputation", ia lebih dulu meluncurkan single pertama berjudul Look What You Made Me Do pada Jumat (25/8/2017).

Look What You Made Do memberikan warna tegas dan seksi dalam iramanya seperti bocoran video sosok ular yang diunggah dalam akun Instagram miliknya. Lagu tersebut menggambarkan ketegasan wanita yang kecewa dengan kekasihnya.

Lagu tersebut juga telah merilis sebuah video lirik dengan penggambaran animasi dan grafis sesuai dengan warna tegas dalam liriknya. Tak lupa sosok ular yang melingkar dengan tulisan judul lagu tersebut.

Sementara itu, album "Reputation" baru akan diluncurkan pada 10 November 2017. Para penggemar baru bisa melakukan pemesanan album mulai sekarang.

Ini menjadi momen comeback yang dinantikan para penggemar Tay atau yang disapa Swifties. Sebelumnya, ia mengejutkan penggemar di masa vakumnya lewat sebuah single kolaborasi bersama Zayn Malik lewat lagu berjudul I Don't Wanna Live Forever yang menjadi soundtrack untuk Fifty Shades Darker pada Desember 2016.

"Reputation" akan menjadi album keenam Tay setelah absen dari 1989 yang dirilis pada 2014. Selama itu, ia menghibur para penggemar lewat sejumlah single seperti Bad Blood, Wildest Dream, Out of the Wood, dan New Romantics.