FOTO: Belum Bisa Move On, Medina Zein Unggah Kemewahan Pesta Pernikahannya dengan Lukman Azhari

JAKARTA - Medina Zein masih ingin terus menikmati hari-hari bahagianya ketika menikah pada 19 Agustus 2017. Bahkan setelah empat hari menikah, pada Rabu 23 Agustus 2017, ia masih memamerkan momen-momen bahagianya ketika resmi menjadi istri Lukman Azhari itu.

“Still can't move on from my big day,” tulis Medina dalam akun Instagram-nya, belum lama ini.

Tentunya, sebagai miliarder muda, pernikahannya tidak jauh dari kesan mewah. Misalnya terlihat dari foto yang dibeberkan Lukman, kemewahan dapat terlihat dari pelaminan serba besar yang didominasi warna emas.

Selain itu, gaun serba pink yang dikenakan Medina juga terlihat sangat anggun. Di berbagai foto yang juga ikut disebarkan olehnya dan sang kakak ipar, Rahma Azhari. Beberapa foto footage pernikahan menunjukkan pakaian Medina dan Lukman secara lengkap, dan sebuah bagian acara ketika Lukman berlutut, memberikan sebuah bunga kepada Medina. Akhirnya Medina menerima bunga itu dan mereka berjalan bersama dan bergandengan.

Sementara itu, ada sebuah kue pernikahan super tinggi di acara pernikahan tersebut. Untuk membelah kue yang lebih tinggi baik dari Medina maupun Lukman itu, akhirnya mereka harus menggunakan sebuah pedang kecil. Medina menyatakan pembelahan kue itu sebagai awal mula bahtera rumah tangga mereka.

“They say, the journey begins as we slice the cake. And I'm ready for the fun and challenging journey that we will always have,” tulis Medina.

Yang paling baru, baik Lukman maupun Medina akhirnya membeberkan mahar yang diberikan Lukman dalam pernikahan tersebut. Mahar tersebut berbentuk sebuah hiasan pop-up yang berisikan foto-foto pose mereka sendiri, menunjukkan kebersamaan ketika pernikahan mereka maupun kedekatan Lukman dengan anak laki-laki Medina. Di hiasan pop-up itu, tak lupa tertulis “Our Wedding, Medina & Lukman, Aug 19, 2017”.

Medina tampak senang sekali menerima mahar dari Lukman tersebut. Memang, mahar tersebut sengaja dibuat mewah oleh Lukman mengingat hari bahagia tersebut seharusnya hanya terjadi sekali saja. “Banyak hal penting yang harus dipersiapkan di hari pernikahan, salah satunya adalah mahar. Terimakasih suamiku tercinta untuk mahar yang sangat well-designed ini,” tulis Medina.