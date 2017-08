FOTO: Ariel Tatum Akhirnya Comeback Main Sosmed

JAKARTA - Aktris cantik Ariel Tatum kembali aktif di media sosial. Kembalinya Ariel Tatum diketahui setelah dirinya mengunggah sebuah foto, dimana ia tengah bersama sekelompok anak-anak. Unggahan itu dibagikannya lewat instagram pribadi @arieltatum pada 12 Agustus 2017 lalu.

Dalam foto bernuansa hitam putih yang dibagikan, terlihat pula rona wajah bahagia dan senyum tipisnya. Ariel pun tampak cantik dalam foto itu, Ia juga tengah merangkul sekelompok anak kecil itu dengan menggunakan kedua tangannya. Rasa bahagia Ariel kian terpancar kala dirinya menyematkan sebuah kalimat dalam unggahan foto itu.

Baca juga: Sukses Gelar Konser di Korea, Personel Red Velvet Terharu hingga Menangis

Baca juga: Kabar Duka, Komedian Jerry Lewis Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Dalam kalimat itu, tampak aktris sekaligus presenter tersebut meluapkan rasa kerinduannya pada kumpulan bocah yang menemaninya. Disamping itu baik Ariel dan bocah-bocah tersebut layaknya seperti telah mengenal satu sama lain. Rupanya jika dilihat dari tulisan tersebut, Ariel pernah membagikan ilmu untuk mereka.

"Dulu pertama dateng ngajar disini mereka ga sebesar ini. Sekarang tinggi gw udah hampir dibalap, udah "casually" ngajak selfie, terus nanya ade gw yang cowok manaaaaa!!!! TIDAAAKKKK!!!! Time flieessss 😭😂♥️," tulis Ariel Tatum.

Memang seperti yang diketahui, dara kelahiran November 1996 ini pernah mengunggah sebuah foto yang berlatar putih dan tampak sebuah kalimat panjang dengan maksud untuk vakum sejenak dalam dunia media sosial sekaligus dunia layar kaca. Kala itu tidak diketahuo sebab ia ingin vakum dari dunia hiburan. Lebih tepatnya keputusan itu diunggah olehnya sekira Juni lalu.

Pada saat itu pula, pelantun Karena Aku Telah Denganmu ini sempat berpacaran dengan seorang atlet sepak bola yang bernama Ryuji Utomo. Tetapi hubungan keduanya tak berlangsung lama, Ariel diketahui menghapus semua foto bersama dengan Ryuji dalam instagram. Kendati demikian, tidak ada yang tahu penyebab kandasnya hubungan mereka berdua.

Baca juga: Bakal Berstatus Pak Haji Tahun Ini, Armand Maulana: Pengingat Lebih Religius

Baca juga: Histeris Tonton Annabelle 2, Pengunjung Bioskop di Korsel Sampai Mengompol

Untuk itu tidak diketahui pula, apakah ini menjadi awal Ariel Tatum untuk kembali ke dunia hiburan? Karena sempat dibritsakan sebelumnya bahwa Ariel Tatum akan rehat dari pekerjaannya di dunia hiburan dan berhenti main sosmed.

"After a long consideration, I have decided to go on a break from both the television and any form of social medias. So see you when I see you! Until then, take care. And don’t forget to spread love. Always,” tutup Ariel Tatum kala itu.