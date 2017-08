OKEZONE STORY: Insiden Taeyeon, Antusiasme Fans dan Lemahnya Penjagaan Artis Korea

JAKARTA – Nama fans K-POP di Indonesia tercoreng setelah kejadian yang dialami oleh Taeyeon di Bandara Soekarno Hatta pada Kamis 17 Agustus 2017 lalu. Saat tiba di Jakarta untuk meramaikan acara Countdown Asian Games 2018, leader girlband SNSD itu diserbu oleh ratusan fans yang sudah berjam-jam menunggunya di bandara.

Fans yang sudah lama menunggu Taeyeon langsung lepas kontrol dan menyerbunya. Tak ayal, situasi pun jadi chaos dan tak terkontrol hingga berujung dengan Taeyeon yang terjatuh dan menangis. Puncaknya tentu saja saat ia diangkat oleh tim security lokal saat melihatnya terjatuh.

Dalam kekacauan tersebut, Taeyeon juga menjadi korban pelecehan ketika tangan orang-orang di sekitarnya menyentuh bagian-bagian tubuhnya seperti bokong dan payudara. Hal itu cukup membuatnya mengalami syok berat.

Dampaknya, Taeyeon tak ikut reherseal keesokan harinya hingga tersiar rumor mantan kekasih Baekhyun ‘EXO’ itu batal tampil memeriahkan Countdown Asian Games 2018. Untungnya rumor terbukti salah ketika Taeyeon hadir di atas panggung menyanyikan lagu Fine dan I di hadapan ribuan warga Indonesia yang memadati lapangan Monas.

Taeyeon bukanlah artis Korea pertama yang menjadi korban keganasan fans K-POP di Indonesia. Jauh sebelumnya, banyak aktor Korea dan idol-idol K-POP yang sudah merasakan betapa menakutkannya fans Indonesia yang kelewat antusias saat bertemu idola mereka. Beberapa artis Korea yang pernah merasakan keganasan sambutan fans Indonesia adalah:

Rain dan Kim Tae Hee

Anda pasti masih ingat jika Rain dan Kim Tae Hee sempat datang ke Indonesia untuk pergi berbulan madu di salah satu pulau di Sumbawa. Nah, saat di bandara Sumbawa, Rain dan sang istri sudah ditunggu oleh banyak fans yang melihat pasangan suami istri itu. Sayangnya, mereka berlaku kurang sopan. Tak puas dengan hanya melihat Rain dan Tae Hee, fans berusaha menyentuhnya hingga Rain kabarnya sempat (tak sengaja) ditampar oleh penggemar.

Onew ‘SHINee’

Jinki was running away and almost fell...that's why fans started screaming even more and ran after him faster 😣😞 pic.twitter.com/qM1Hyf22Z3 — 싸펑피펑 💥 (hiatus) (@polina_choi) March 16, 2016



2016 lalu, Onew berkunjung ke Bali untuk melakukan pemotretan. Saat tiba di bandara Ngurah Rai, Bali, leader SHINee ini sudah ditunggu oleh sejumlah fans. Penggemar yang histeris melihat pemilik nama asli Lee Jinki itu langsung mengejarnya dan membuat Onew lari ketakutan. Sejumlah video memperlihatkan bagaimana Onew berlari setelah dikejar oleh fans yang berusaha menyentuh dan foto atau memvideokan kehadirannya.

Jonghyun ‘SHINee’

Sebelum Onew, Jonghyun sudah lebih dulu merasakan betapa tak menyenangkannya berhadapan dengan keganasan fans Indonesia. 2010 silam, Jonghyun menjadi korban fans SHINee usai menghadiri ajang KIFF di Jakarta. Ratusan fans yang sudah menunggu SHINee lepas kontrol dan saling dorong saat melihat idola mereka keluar venue. Puncaknya, Jonghyun terjatuh dan mengalami cedera karena fans yang saling dorong. Jonghyun pun sampai harus digendong di bandara oleh manajer karena tak mampu berjalan.

Sungjae dan Peniel ‘BTOB’

Awal 2017 lalu, dua personel BTOB ini datang ke Indonesia untuk syuting Law of the Jungle di Sumatera. Fans langsung lepas kontrol begitu melihat Sungjae berjalan keluar bandara. Namanya yang tengah naik setelah berperan sebagai Duk Hwa di Goblin membuat Sungjae dikejar-kejar oleh fans yang kebanyakan kaum hawa. Fans yang histeris tak henti-hentinya memegang lengan, punda, kepala, dan wajah Sungjae.

Hal yang tak jauh berbeda dirasakan oleh Peniel. Wajah dan muka Peniel langsung merah-merah akibat dipegang hingga dicakar oleh tangan-tangan fans yang tak bisa menahan diri. Apa yang dilakuan oleh fans Indonesia ini memantik kemarahan penggemar di Korea dan negara lain.

Kim Min Seok

Sama seperti Sungjae dan Peniel, Kim Min Seok menjadi korban antusiasme fans Indonesia ketika ia datang ke tanah air untuk syuting reality show Law of the Jungle di Sulawesi. Karena namanya yang kala itu tengah naik berkat peran di Descendants of the Sun dan Doctor, ratusan fans menyambut kehadiran Min Seok di bandara. Begitu melihat pria berwajah imut tiba, fans langsung dorong-mendorong hingga Min Seok hampir tak bisa masuk ke mobil yang sudah menunggunya.