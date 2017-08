Pangeran William dan Harry Jadi Cameo di Star Wars: The Last Jedi

Pangeran William dan Harry Bersama Cast Star Wars The Last Jedi. (Foto: Variety)

LOS ANGELES – Ada banyak alasan yang membuat pecinta film harus menonton Star Wars: The Last Jedi. Selain karena ini adalah film terbaru dari franchise fenomenal Star Wars, para penyuka film ini harus menonton The Last Jedi karena Pangeran Harry dan Pengeran William akan tampil sebagai cameo.

Akan munculnya dua Pangeran Kerajaan Inggris tersebut sebagai cameo diutarakan oleh John Boyega. Saat hadir di BBC Radio 4, Jumat 18 Agustus 2017, Boyega mengatakan jika Pangeran William dan Pangeran Harry menjadi cameo bersama dengan Tom Hardy.

“Aku pikir mereka memasukkan adegan itu. Aku sudah cukup dengan rahasia-rahasia Pangeran William ini, man. Mereka datang ke lokasi syuting, mereka ada di sana, man. Tom Hardy juga ada di sana. Aku sudah mengatakannya. Aku muak merahasiakan ini,” kata Boyega seperti dilansir Variety, Minggu (20/8/2017).

Ini memang bukan pertama kalinya Boyega harus menjelasan tentang keterlibatan Pangeran Harry dan Pangeran William sebagai cameo di The Last Jedi. Sejak April 2016 lalu, Boyega kerap mendapat pertanyaan serupa.

“Setiap kali aku ditanyai pertanyaan ini, aku tidak tahu bagaimana berkilah. Yeah, mereka ada di lokasi syuting,” papar Boyega.

Pangeran Harry dan suami Kate Middleton itu memang sempat terlihat di lokasi syuting The Last Jedi pada awal 2016 silam. Kala itu, Pangeran Harry dan Pangeran William berfoto dengan sejumlah pemain The Last Jedi, termasu Boyega sendiri.

Kala itu, Daily Mail memberitakan jika kedua cucu Ratu Elizabeth ini berinteraksi cukup dekat dengan para pemain dan kru The Last Jedi. Pangeran Harry dan Pangeran William bahkan masih sempat bertarung menggunakan lightsaber yang menjadi salah satu ikon The Last Jedi.

Meski sejauh ini semua buki menunjukkan jika Pangeran Harry dan Pangeran William akan tampil sebagai cameo, tapi tak ada yang tahu peran apa yang akan dihidupkan putra mendiang Putri Diana itu. Menurut rumor, kedua pangeran akan menjadi bagian dari pasukan stormtrooper. Pangeran William dan sang adik akan tampil dalam sebuah adegan tanpa dialog bersama Rey (Daisy Ridley) dan karakter baru, DJ (Benicio Del Toro).

Untuk mengetahui apakah benar Pangeran William dan Pangeran Harry akan menjadi cameo, penonton tentu harus menunggu hingga Desember 2017 nanti ketika The Last Jedi diputar di bioskop. Ini sekaligus akan menjadi film Star Wars terakhir yang menghadirkan almarhum Carrie Fisher.