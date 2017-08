Selamat! Hwang Jung Eum Melahirkan Anak Pertama di Hari Kemerdekaan Korea Selatan

SEOUL - Kabar bahagia datang dari aktris peran Hwang Jung Eum. Bintang utama Kill Me, Heal Me itu baru saja menyandang status sebagai seorang ibu. Ya, Hwang Jung Eum dikabarkan melahirkan anak pertama pada 15 Agustus 2017.

Aktris berusia 32 tahun itu berhasil menjalani serangkaian proses persalinan dengan selamat tadi malam waktu setempat. Bayi kecil yang dilahirkan oleh Hwang Jung Eum pun disebutkan berjenis kelamin laki-laki.

- Baca Juga: Hamil Besar, Aura Kecantikan Hwang Jung Eum Semakin Terpancar

- Baca Juga: Tak Hanya Beyonce, Hwang Jung Eum Juga Hamil Loh

Pernyataan bahagia tersebut disampaikan langsung oleh pihak agensi, Cjes Entertainment. Sebagaimana dilansir Aceshowbiz, menurut pihak manajemen, Hwang Jung Eum melahirkan buah hati pertamanya itu tanpa operasi caesar.

"Hwang Jung Eum melahirkan secara alami seorang anak laki-laki pada 15 Agustus pukul 8.30 PM waktu setempat," demikian bunyi pengumuman yang diungkapkan oleh Cjes.

Mereka memastikan kondisi sang artis juga si kecil dalam keadaan baik. Terhitung sejak melahirkan beberapa saat lalu, ucapan doa dan selamat pun langsung datang dari sejumlah kerabat dan kenalan Hwang Jung Eum dan sang suami, Lee Young Don.

"Baik ibu dan anak sehat. Saat ini mereka mendapatkan ucapan selamat dari keluarga dan kenalan mereka," imbuh Cjes.

Usai melahirkan, Hwang Jung Eum pun ikut segera buka suara. Penuh suka cita, ia bersyukur sekaligus bangga dapat melahrikan di hari paling bersejarah bagi Korea Selatan. Maklum, setiap 15 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Korea Selatan.

"Saya bersyukur kepada anak saya karena lahir sehat. Saya lebih senang karena ini adalah Hari Kemerdekaan Korea. Saya berterimakasih kepada semua orang yang memberi selamat kepada kami," kata Hwang Jung Eum melalui Cjes.

Namun sayang hingga berita ini diunggah belum diketahui nama dari putra pertama lawan main Jisung tersebut. Foto ibu dan anak itu pun belum beredar luas di jagat maya. Kendati demikian, para penggemar tetap antusiasme menyambut kehadiran si kecil.

- Baca Juga: Hwang Jung Eum Kencani Mantan Atlet Golf

- Baca Juga: Hwang Jung Eum akan Menikah Februari

Sekadar mengingatkan, aktris papan atas Korea Selatan itu resmi menikah dengan pemain golf profesional sekaligus pengusaha tampan Lee Young Don tahun lalu. Keduanya naik pelaminan pada Februari 2016. Usai menikah, Hwang Jung Eum rupanya tetap aktif berakting.

Meskipun begitu, Hwang Jung Eum langsung vakum pasca-kandungan semakin membesar. Akhir Juni 2017, ia tampak menghabiskan momen hamil besar bersama teman-teman selebriti lainnya. Dalam foto yang beredar tampak Byun Jung Soo, Jun In Hwa hingga istri aktor Uhm Tae Woong terlihat berkumpul bersama pemain She Was Pretty tersebut.