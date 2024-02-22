Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sempat Rujuk, Hwang Jung Eum Kembali Gugat Cerai Suami

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |13:30 WIB
Sempat Rujuk, Hwang Jung Eum Kembali Gugat Cerai Suami
Hwang Jung Eum kembali gugat cerai sang suami. (Foto: SBS)
SEOUL - Aktris Hwang Jung Eum kembali melayangkan gugatan cerai kepada sang suami, Lee Young Don. Hal itu diumumkan oleh agensi sang aktris, Y1 Entertainment, pada 22 Februari 2024. 

“Setelah melewati banyak pertimbangan, Hwang Jung Eum memutuskan menggugat cerai suaminya. Dia tak lagi bisa mempertahankan rumah tangga bersama Lee Young Don,” ujar agensi tersebut dikutip dari MyDaily, pada Kamis (22/2/2024). 

Y1 Entertainment mengungkapkan, tidak bisa merilis pernyataan mendetail terkait perceraian artisnya mengingat hal tersebut merupakan ranah pribadi. Agensi itu juga berharap, publik tidak menyebarkan rumor terkait perceraian sang artis. 

“Kami berharap, publik dan media tidak menyebarkan spekulasi dan pemberitaan provokatif yang bisa merusak reputasi dan imej Hwang Jung Eum dan anak-anaknya,” tutur agensi tersebut menutup keterangannya. 

Hwang Jung Eum kembali gugat cerai sang suami. (Foto: SBS)

Aktris She Was Pretty tersebut dipinang pengusaha sekaligus mantan pegolf profesional Lee Young Don, pada 2016. Pasangan ini kemudian dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki, pada Agustus 2017. 

