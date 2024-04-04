Advertisement
HOT GOSSIP

Hwang Jung Eum Spill Selingkuhan Sang Suami Lewat Instagram

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |14:50 WIB
Hwang Jung Eum <i>Spill</i> Selingkuhan Sang Suami Lewat Instagram
Hwang Jung Eum spill selingkuhan sang suami lewat Instagram. (Foto: SBS)
A
A
A

SEOUL - Hwang Jung Eum mengunggah foto perempuan yang diduga sebagai sosok selingkuhan mantan suaminya, Lee Young Don, lewat Insta Story, pada 4 April 2024. Foto yang diunggah sang aktris diambilnya dari akun Instagram perempuan tersebut. 

Bintang drama She Was Pretty tersebut kemudian menuliskan sebuah caption bernada sindiran pada unggahan tersebut. “Hei jelek, tolong menikahlah dengan Young Don,” katanya menyindir perempuan tersebut.

Hwang Jung Eum juga meminta Lee Young Don untuk menyelesaikan proses perceraian mereka sebelum pergi berlibur dengan selingkuhannya. “Tak bisakah kau pergi ke Thailand setelah menceraikan aku?” imbuhnya.

Ini bukan sindiran pertama sang aktris untuk sang suami dan selingkuhannya. Pada 22 Februari 2024, setelah mendaftarkan gugatan cerai, aktris 39 tahun tersebut mengunggah foto sang suami lewat feed Instagram pribadinya.

Hwang Jung Eum spill selingkuhan sang suami lewat Instagram. (Foto: Instagram/@jungeum84)

Halaman:
1 2
