Mike Lewis Akui Masih Cinta Tamara Bleszynski, Tapi...

JAKARTA - Hubungan antara Mike Lewis dengan Tamara Bleszynski hingga detik ini tetap terjalin harmonis. Resmi bercerai sejak 2012 nyatanya tak lantas membuat dua pesohor berdarah blasteran itu putus komunikasi. Keduanya pun masih aktif saling menghubungi satu sama lain.

Kepada para pewarta Mike tak sungkan mengungkap perasaan terhadap mantan istrinya itu. Ia rupanya masih mencintai Tamara. Tapi tunggu dulu, cinta Mike memiliki makna yang berbeda.

"Kita masih temenan saya dan Tamara. Dan kita menjaga komunikasi yang baik. Kita harus baik juga jadi orangtua yang terbaik untuk Kenzou walaupun kita pisah. I still love her but in different way, sebagai mamanya Kenzou," ungkap Mike saat ditemui usai premiere film Cars 3 di Cinema XXI, Lippo Mall Puri, Jakarta Barat.

Berpisah secara baik-baik nyatanya membawa keuntungan tersendiri bagi Mike. Pria kelahiran Tokyo, Jepang itu mengungkap sang mantan istri tidak pernah sekalipun menghalangi-halangi dirinya berjumpa dengan sang anak yang kini diasuh oleh Tamara.

Terbukti belum lama ini si kecil Kenzou Leon Bleszynski Lewis diizinkan bertandang ke Jakarta guna menghabiskan masa liburan bersama dengan dirinya. Cukup dimaklumi mengingat kini Kenzou menetap di Pulau Dewata bersama dengan Tamara.

Terkadang, Mike juga menyempatkan waktu menjenguk putra semata wayangnya itu di Pulau Dewata apabila mendapatkan jatah libur. Sejauh ini, ia merasa Tamara bersikap kooperatif sehingga membuat Mike menghormati mantan istrinya.

"Kenzou lagi di Bali, sekolah. Jadi dia enggak bisa ikut bapaknya hari ini," tutur Mike.

Ia juga melanjutkan, "Saya sama Kenzou sering ketemu. Jadi dia baru di Jakarta sama saya sepuluh hari yang lalu dan weekend ini saya mau ke Bali juga."

Mike dan Tamara melangsungkan pernkahan pada 2 Februari 2010. Pesta mewah digelar di Bali kala itu. Selang beberapa bulan kemudian, Tama dinyatakan hamil Kenzou.

Namun sayang rumah tangga mereka tidak berjalan dengan mulus. Pada April 2012, keduanya memutuskan untuk menyudahi rumah tangga. Meskipun sempat disebut-sebut hanya menikah kontrak, keduanya mengelak bahwa perceraian terjadi lantaran sudah tak sepaham.