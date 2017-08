Ruben Onsu Ulang Tahun, Zaskia Gotik: Cepat Tambah Momongan Lagi!

JAKARTA – Sebagai sahabat, Zaskia Gotik tidak lupa memberikan ucapan dan doa kepada Ruben Onsu yang berulang tahun hari ini. Zaskia berharap Ruben bisa cepat menambah momongan.

Satu demi satu sahabat Ruben Onsu memberikan ucapan selamat di hari bahagianya. Tidak hanya Raffi Ahmad, Zaskia Gotik juga memberikan ucapan selamat lewat akun Instagram miliknya.

β€œHappy bday kaka ku @ruben_onsu πŸ’‹πŸ’‹doa nya yg baik" yah cpet nambah momongan lagi πŸ˜œπŸ˜œπŸ˜œπŸ™πŸΏ,” tulis @zaskia_gotix dalam keterangan fotonya.

Dalam foto yang diunggah Zaskia, tampak Ruben Onsu bersama sahabat lainnya, seperti Ayu Ting Ting, Eko Patrio, dan Billy Syahputra. Dengan kebersamaan yang semakin kompak itu, para netizen pun memberikan komentar pula.

β€œHbd koko @ruben_onsu kompak slalu yah bareng inces @zaskia_gotix persahabatan yg tulus untuk selamanya y ka,” tulis @itikers_taiwan.

β€œ@ruben_onsu hbd kk syang. Sukses sll yaa.. & buat sist @zaskia_gotix sukses sll juga.. dsni saya sll mendoakanmu krn penampilan & kepribadianmu yg sll energik srta positif,” tambah @keylawulan.

β€œHBD to k ruben.... Semoga makin sukses usahanya dan kaliernya, tmbh momongannya, pokoknya doa terbaik buat k ruben.... GBU,” ucap @ninakurniasihii.

Kemudian, ada @zakiahmadz_0210 yang juga mengucapkan, β€œHBD Ka Ruben Moga Panjang Umur Sehat Selalu Dan Tambah Sukses.”

β€œHbd ya ka ruben semoga panjang umur dan makin sukses.amin100x,” kata @dinnamutzz.

β€œHappy birthday untuk @ruben_onsu wish u all the best. Good bless you,” tutup @wahyuningrum_widia_sari.