Buku Baru Star Wars Beri Petunjuk Siapa Sosok The Last Jedi

Star Wars The Last Jedi. (Foto: ComicBook)

LOS ANGELES – Fans dibuat bertanya-tanya begitu Star Wars mengumumkan judul film ke VIII adalah The Last Jedi. Pertanyaan yang ada di benak setiap fans adalah siapa sosok Jedi yang dimaksud dalam judul tersebut.

Pertanyaan itu mungkin sedikit terjawab lewat buku anak-anak terbaru Star Wars yang diluncurkan belum lama ini. Buku berjudul Star Wars: Look and Find ini memberikan sedikit petunjuk siapa kira-kira sosok Jedi terakhir yang dimaksud.

Ada bagian dalam buku yang berisikan tulisan: “Starkiller Base tewas, tapi Kylo Ren berhasil meloloskan diri. Terima kasih kepada Rey dan temannya, BB-8 yang membawa koordinat Luke Skywalker kembali ke Resistance. Mewakili mereka, Rey melakukan perjalanan ke planet Ach-To, berharap bisa meminta bantuan Luke. Selagi Rey membujuk Sang Jedi terakhir untuk bergabung ke Resistance, carilah fitur berbatu ini.”

Jika dinalar, dua kalimat terakhir mengarah pada kemungkinan jika Jedi terakhir yang masih menjadi misteri saat ini tak lain dan tak bukan adalah Luke Skywalker. Kata the last Jedi di kalimat terakhir dipakai sebagai kata ganti Luke yang disebut di kalimat sebelumnya.

Benarkah analisa tersebut? Tak ada yang tahu jawabannya. Namun yang pasti, di akhir film StarWars: The Force Awakens, Rey memang diceritakan mencari kembali Luke yang tengah diasingkan.

Selain itu, buku Star Wars: Look and Find juga memberikan gambaran bagaimana film The Last Jedi akan dimulai. Awal-awal film kemungkinan akan menyajikan pertempuran besar antara First Order dan pasukan Resistance yang dipimpin Poe Dameron.

Sementara itu, dalam buku Star Wars: Look and Find tertulis: “Sementara itu, Poe sibuk membujuk pihak lain. Dia dan BB-8 menghadapi armada perang First Order untuk membuka jalan bagi skuad bom Resistance, menuju ke pilot Paige. BB-8 akan tetap menjaga agar koordinat tak berubah. Kalian perhatikan kapal-kapal First Order ini.”

Jika demikian adanya, First Order tampaknya tak membuang waktu untuk menghancurkan Resistance setelah pertempuran terakhir di The Force Awakens. Trailer The Last Jedi sendiri sudah memperlihatkan adanya pertempuran pesawat-pesawat luar angkasa.

Seperti dilansir dari ComicBook, Senin (14/8/2017), Bocoran-bocoran yang ada di Star Wars: Look and Find baru akan terbukti kebenarannya ketika nanti The Last Jedi diputar di bioskop mulai 15 Desember 2017.