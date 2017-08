Film Seru, Rafathar The Movie Siap Ramaikan Akhir Pekan Anda

JAKARTA – Rafathar The Movie siap tayang dan menghibur masyarakat Indonesia mulai tanggal 10 Agustus mendatang. Rafathar adalah satu-satunya film yang mengangkat tema komedi keluarga di tengah maraknya film-film lokal yang mengangkat kisah horror.

Seperti kita ketahui, Rafathar menawarkan sebuah pengalaman menikmati film yang baru. Mereka menggunakan teknologi bernama motion capture dalam proses pembuatannya.

- Baca Juga: FOTO: Nagita Slavina Dinilai Seksi saat Temani Rafathar Berenang

- Baca Juga: Banyak Keponakan di Rumah, Syahnaz Sadiqah: Mereka "Obat Lelah"

Teknologi seperti ini baru pertama kali digunakan di Indonesia. Sebelumnya, teknologi seperti ini pernah digunakan dalam film-film seperti The Incredible Hulk (2008), Night At The Museum (2009), ata Life of Pie (2012).

Dari segi cerita, Rafathar menceritakan tentang kehebatan seorang bayi bernama Rafathar. Ia bertemu dengan dua penjahat bernama Jonny Gold (Raffi Ahmad) dan Popo Palupi (Babe Chabita).

Keduanya ditugaskan untuk merampok namun setelah mengetahui bahwa Rafathar memiliki kekuatan super, bos mereka meminta agar mereka menculik Rafathar.

Selama proses penculikan ini banyak terjadi kejadian-kejadian lucu yang dipastikan akan mengocok perut para penonton. Terlebih dengan adanya bantuan green sreen yang dipastikan akan membuat adegan-adegan Rafathar menjadi lebih nyata.

Film ini juga turut menjadi comeback dari Nagita Slavina atau Gigi di dunia seni peran. Selama ini, Gigi hanya fokus dalam membesarkan Rafathar dan sudah jarang tampil di sinetron atau film. Gigi hanya tampil dalam beberapa acara santai seperti Rumah Mama Amy di MNC TV.

- Baca Juga: VIDEO: Raffi Ahmad Akui Heboh Mobil Mahal untuk "Settingan" Penjualan

- Baca Juga: VIDEO: Ditegur Ditjen Pajak soal Mobil Mewah, Ini Klarifikasi Raffi Ahmad

Bagi para penggemar Raffi dan Gigi yang memiliki RANS Card dari Bank Sinarmas, ada beberapa keuntungan lebih jika ingin menonton film Rafathar. Pemilik RANS Card misalnya, akan mendapatkan diskon 50% untuk pembelian tiket film Rafathar di CGV dalam periode 10 - 12 Agustus, dengan maksimal pembelian sebanyak 4 tiket.

Jadi, jangan lupa saksikan Rafathar The Movie yang mulai tayang pada 10 Agustus 2017 di bioskop-bioskop kesayangan Anda!