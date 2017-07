Maintenance Tenggorokan di Los Angeles, Syahrini Akui Suaranya Jernih Lagi

BOGOR - Syahrini membeberkan kondisi terkini penyakit tenggorokan yang sempat dideritanya beberapa waktu lalu. Pasalnya akibat masalah itu, mantan duet Anang Hermansyah ini harus mengambil cuti dan rela terbang ke Los Angeles, Amerika Serikat guna menjalani pengobatan intensif selama tiga pekan.

Menurut Syahrini, kini kondisi pita suaranya mulai berangsur-angsur membaik. Wanita 34 tahun itu pun memastikan suara andalannya sudah dalam keadaan yang prima. Tentu saja itu membuat Syahrini sangat bersyukur.

"Maintainance suara saya. Alhamdulillah ya..udah jernih lagi. Kemarin di laser lima belas menit untuk pembengkakan pita suara," ujarnya saat dijumpai di Bogor, Jawa Barat pada Minggu (30/7/2017).

"Sebenernya dokter yang dari Singapura rujukin saya ke sana (Los Angeles). Jadi ikut ajalah. Tiga minggu doang. Enggak ada liburan di sana, berobat aja," lanjut Syahrini.

Masalah terbesar seorang penyanyi tentu saja berada di pita suara. Namun apabila dibandingkan dengan diva Adele, Syahrini mengaku jauh lebih beruntung.

Bagaimana tidak, untuk masalah tenggorokan pelantun tembang hits Someone Like You itu membutuhkan sekira satu tahun pemulihan. Sedangkan pencetus jargon Maju Mundur Cantik itu hanya perlu waktu kurang lebih sebulan.

"Untungnya enggak seperti kejadian Adele ya. Serak terus udah hampir satu tahun," sambungnya.

Untuk masalah pita suara yang dirasakan oleh Syahrini beberapa waktu lalu, usut punya usut dikarenakan terlalu banyak jadwal manggung di acara off air ketimbang on air. Diketahi dalam kurun waktu sehari, penyanyi Sesuatu itu mampu berpindah-pindah manggung dari satu lokasi ke lokasi yang lain.

Akibatnya, pemilik nama asli Rini Fatimah Jaelani itu pun tidak mendapatkan istirahat yang cukup termasuk sulitnya memperoleh tidur berkualitas.

"Awalnya itu karena saya terlalu banyak off air. saya tidak memikirkan kondisi badan dan suara. Bernyanyi juga dengan full suara terus digeber, enggak ada istirahat. Jam tidur saya kurang. Kemudian ngehantem tenggorokan bukan pita suara, rongganya," jelasnya.

"Jadi bengkak sekitar sini. Itu menggangu pita suara. Kalau ada masalah dengan pita suara, saya enggak bisa ngomong. Inikan rongga. Enggak ada masalah pita suara, fine, tapi saya enggak nyaman karena bengkak," tandasnya.