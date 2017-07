Chester Bennington Bunuh Diri Beberapa Jam Pasca Linkin Park Rilis Video Klip Baru

LOS ANGELES – Chester Bennington ditemukan meninggal bunuh diri pada Kamis 20 Juli 2017. Ironisnya, Chester ditemukan tak bernyawa hanya beberapa jam setelah grupnya, Linkin Park merilis video klip terbaru mereka, Talking to Myself.

Linkin Park merilis Talking to Myself pada Kamis pagi sekitar pukul 09:01 waktu setempat. Lagu dari album “One More Light” itu dirilis hanya beberapa menit sebelum tubuh kaku tak bernyawa Chester ditemukan.

Talking to Myself merupakan lagu yang ditulis sendiri liriknya oleh Chester. Lagu itu ditulisnya dengan menggunakan sudut pandang sang istri, Talinda Bentley yang menyaksikan bagaimana Chester berjuang melawan setan dalam dirinya.

“I admit I made mistakes/ But yours might cost you everything/ Can't you hear me calling you home?” demikian sepenggal lirik di awal Talking to Myself.

Sepanjang hidupnya, Chester memang sering bercerita tentang bagaimana ia berjuang melawan berbagai hal negatif, mulai dari kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang hingga trauma setelah menjadi korban pelecehan seksual ketika dia masih kecil dulu. Selama itu, Chester selalu ditemani Talinda dan anak-anak mereka.

Sementara itu, seperti yang sudah diberitakan, Chester ditemukan meninggal dalam keadaan gantung diri di langit-langit rumahnya di kawasan Palos Verdes Estate, Los Angeles. Pelantun Not Alone itu mengakhiri hidupnya di usia 41 tahun.

Masih belum diketahui pasti apa penyebab Chester gantung diri. Tapi banyak yang meyakini jika Chester mengakhiri hidupnya lantaran gagal melawan depresi yang dirasakannya selama ini.

Berita meninggalnya Chester mengejutkan semua pihak, termasuk rekan-rekannya di Linkin Park. "Sakit hati dan amat sangat terkejut. Aku masih belum percaya hal ini benar-benar terjadi," tulis salah satu personel Linkin Park, Mike Shinoda di Twitternya.

Di sisi lain, Chester gantung diri di hari yang sama dengan perayaan almarhum Chris Cornell. Yang patut dicatat, dua sahabat itu mengakhiri hidup dengan cara yang sama. Chris meninggal dengan cara gantung diri pada Mei 2017 lalu.

Usai peristiwa nahas itu terjadi, Chester sempat terlihat ikut menghadiri pemakaman sang sahabat. Bersama rekan satu bandnya, Brad Delson, Chester membawakan lagu Hallelujah karya Leonard Cohen sebagai persembahan terakhir untuk Chris.