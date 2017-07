Asyik, Dua Buku Baru Harry Potter Siap Rilis Oktober

LONDON – Dunia sihir Harry Potter masih belum berakhir. Setelah perilisan film Fantastic Beasts and Where to Find Them dan buku Harry Potter and the Cursed Child tahun lalu, dua buku baru tentang dunia Harry Potter akan diluncurkan akhir tahun ini.

Dilansir Entertainment Weekly, dua buku terbaru J.K. Rowling tentang Harry Potter akan dirilis Oktober mendatang. Kamis (20/7/2017), Bloomsbury selaku penerbit buku-buku Harry Potter mengumumkan kabar baik tersebut.

Dua buku yang akan membawa pembaca lebih dalam menyelami dunia Harry Potter itu masing-masing berjudul Harry Potter: A History of Magic – The Book of the Exhibition dan Harry Potter – A Journey Through A History of Magic. Kedua buku menawarkan pengetahuan yang berbeda dari dunia Harry Potter.

Harry Potter: A History of Magic – The Book of the Exhibition akan membawa pembaca untuk mengenal lebih jauh tentang pelajaran-pelajaran yang dipelajari oleh penyihir muda di sekolah sihir Hogwarts. Lewat buku ini, pembaca akan tahu isi mata pelajaran Transfigurasi, Pertahanan Terhadap Ilmu Hitam, Herbologi, Mantra, atau Ramuan.

Sebaliknya, Harry Potter – A Journey Through A History of Magic lebih fokus pada hal-hal magis dan mistis yang ada dalam sejarah dunia sihir. Dari buku inilah pembaca bisa lebih tahu tentang unicorn, alkemis, atau sihir kuno yang sering disebut oleh Albus Dumbledore.

Perilisan buku ini merupakan bagian dari pameran perayaan 20 tahun sejak buku Harry Potter and the Philosopher’s Stone pertama kali diluncurkan di Inggris. Pameran bertajuk “A History of Magic” dari British Library’s Harry Potter tersebut akan berlangsung sejak Oktober hingga Februari 2018.

Pengumuman dari Bloomsbury ini membuat penggemar Harry Potter makin tak sabar menunggu Oktober. Pasalnya, beberapa bulan sebelumnya telah lebih dulu diumumkan jika versi ilustrasi dari buku ketiga, yakni Harry Potter and the Prizoner of Azkaban akan diterbitkan musim gugur ini, tepatnya pada 3 Oktober 2017.

Ilustrasi dari Harry Potter and the Prizoner of Azkaban akan dibuat oleh Jim Kay. Sosok ini pulalah yang ada di balik buku ilustrasi dua seri pertama Harry Potter, yakni Sorcerer’s Stone dan Chamber of Secrets.