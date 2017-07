VIDEO: Kylie Jenner Kini Abadi di Madame Tussauds

LOS ANGELES - Kylie Jenner melakukan aksi yang tidak lazim dilakukan saat patung lilinnya resmi diumumkan ke publik. Seperti diberitakan EOnline, remaja 19 tahun itu memanfaatkan patung itu untuk mengerjai anggota keluarganya.

"Aku memakai patung itu saat ber-FaceTime dengan seluruh anggota keluarga. Mereka semua tertipu," canda Kylie Jenner di laman Instagram pribadinya.

Terkait keberadaan patung lilin dirinya, Kylie Jenner sudah sempat memberi bocoran pada Februari 2017 lalu. Kala itu, Jenner mengaku harus melakoni proses pengukuran sebanyak 250 kali untuk pembuatan patung tersebut.

Kini, patung lilin Kylie Jenner telah resmi diperkenalkan ke publik. Melihat kemiripan patung tersebut dengan versi asli dirinya, Jenner mengaku sempat tersentak kala tirai penutup dibuka. "Ini gila! Benar-benar sangat aneh," ucapnya.

Kendati demikian, Kylie Jenner tetap merasa terhormat lantaran patung lilin dirinya disejajarkan dengan nama-nama besar lain. Ia pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Madame Tussauds lewat salah satu postingan di Instagram.

Selain lewat ucapan, rasa terima kasih kepada Madame Tussauds juga diwujudkan Kylie Jenner dalam wujud tayangan dokumenter. Rencananya, proses pembuatan patung lilin tersebut akan ditampilkan dalam serial Keeping Up With the Kardashians pada 6 Agustus 2017 mendatang.

Peluncuran patung lilin itu sendiri membuat Kylie Jenner sukses menyamai prestasi dua saudaranya, Kendall dan Kim Kardashian. Sebelumnya, Madame Tussauds sudah lebih dulu membuat patung lilin dua anggota keluarga Kardashian-Jenner tersebut pada 2015 dan 2016.

Sementara dalam press release yang diterbitkan Madame Tussauds, harga patung lilin Kylie Jenner ditaksir menyentuh angka yang cukup fantastis. yakni 350.000 USD.