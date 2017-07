Zack Lee Bantah Unfollow Akun Nafa Urbach

JAKARTA - Rumah tangga Nafa Urbach dan Zack Lee kembali diterpa isu tak sedap. Pasalnya, kabar tersebut mencuat karena pasangan yang dikaruniai seorang buah hati itu saling unfollow akun Instagram masing-masing.

Saat ditemui dan dimintai kebenaran kabar tersebut, sembari tertawa pria 32 tahun itu membantah kalau dirinya dan Nafa saling unfollow.

"Enggak lah, ada-ada saja," ujar Zack Lee sembari menaiki motor dan meninggalkan awal media di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).

Bersamaan dengan kabar unfollow tersebut, Nafa memang terlihat mengunggah foto yang bertuliskan kata-kata galaunya tentang keyakinannya untuk tetap memperjuangkan hubungan rumah tangganya.

"I believe in fighting for a relationship, but i dont believe in fighting for it alone, #RehabTime," bunyi tulisan pada foto yang diunggah Nafa pada akun Instagram pribadinya.

Rumah tangga Nafa dan Zack Lee yang sudah dibina sejak 2007 tersebut memang bukan pertama kali diterpa isu miring. Kabar terakhir, mencuat isu Zack berselingkuh dengan Nikita Mirzani lantaran tersebarnya video keduanya tengah mesra dan berciuman.