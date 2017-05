Yaah, Kolaborasi Selena Gomez dan The Weeknd Cuma Hoax

The Weeknd dan Selena Gomez (Foto: NYMagz)

LOS ANGELES - Selena Gomez santer dikabarkan akan berkolaborasi bersama sang kekasih, The Weeknd. Semakin beredarnya berita tersebut membuat Selena angkat bicara. Pelantun Slow Down itu membantahnya dan menegaskan tak ada kolaborasi dengan sang kekasih.

Dilansir Aceshowbiz, Selena yang kala itu dihubungi oleh salah satu radio 103.3 AMP The TJ Show sempat tertawa menjawab kabar tersebut ketika ditanya oleh si penyiar.

Selena langsung menepisnya dengan mengatakan tidak ada koloborasi. Tak hanya itu, Selena pun meminta maaf kepada segenap para fans yang dibuatnya kecewa lantaran tak bisa berkolaborasi dengan The Weeknd seperti yang telah diimpikan oleh para penggemar.

"Jadi, Ada apa dengan The Weeknd, Selena? Apakah kalan akan berkolaborasi musik bersama?," tanya penyiar.

"Tidak. Tidak. tidak (sambil tertawa). Mungkin tidak. Saya tidak bisa memberi orang-orang itu apa yang mereka inginkan, saya minta maaf. Itu tidak benar," Selena Gomez.

Sebelumnya, berhembus kabar bahwa lagu yang berjudul In Her Element telah digadang-gadang menjadi single duet antara Selena dan The Weeknd. Setelah muncul di Wikipedia yang diproduseri oleh Max Martin. Tapi kini, laman tersebut telah dihapus dan tidak diketahui siapa yang membuatnya.

Meskipun kabar tersebut dibantah oleh Selena. Hubungannya dengan The Weeknd semakin mesra, dibuktikkan dengan kedatangan Selena pada konser The Weeknd di Toronto. Selena pun sempat mengabadikan momen dirinya ketika berjoget saat sang pacar tengah bernyanyi.