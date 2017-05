Ciee, Petra Sihombing Siap Nikah Maret 2018

JAKARTA - Penyanyi Petra Sihombing siap meresmikan Firrina Sinatrya kekasihnya ke pelaminan. Hal itu ia bocorkan dalam panggung showcase "Nirmala" di Shoemaker Studio, Cikini, Jakarta Pusat.



"(Nikah) tahun depan. Maret. Doakan mudah-mudahan lancar," ujar Petra.



Pelantun Nirmala tersebut membeberkan alasannya untuk menikahi Firrina karena telah melalui lika-liku perjalanan cinta, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghabiskan hidup bersama.



"Ya kalau pacaran terus biasa ada titik-ttik kecil dan Firrina hampir enggak ada titik-titik kecil itu. Itu yang gue rasain. Disaat gue menemukan orang seperti itu udah saatnya gue spending the rest of my life sama dia," jelasnya.



Sekira 10 bulan jelang momen bahagia tersebut, Petra mengatakan bahwa saat ini sudah mulai mempersiapkan keperluannya. Mulai dari gereja di Jakarta untuk lokasi pemberkatan, baju pengantin hingga makanan dengan konsep sederhana seperti yang diinginkan.



"Udah bikin baju. Fitting juga udah. Tempat sebenernya kita yang belum fix banget dan masih nyari tempat yang enggak terlalu gede," pungkas pelantun Mine itu.



Mengingat Petra baru saja merilis single baru dan segera meluncurkan albumnya, ia tak menutup kemungkinan bahwa kehadiran karya barunya sebagai bentuk 'kejar setoran'.



"Mudah-mudahan sih bisa (kejar setoran). Kalau enggak bisa pasti akan disediakan sama yang di-Atas," tutupnya.